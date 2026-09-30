Bablje ljeto do kraja tjedna. Temperature do 27 stupnjeva

Danas Hrvatsku očekuje sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo vrijeme. Ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća kratkotrajna magla, a tijekom dana vjetar uglavnom slab.

Na istoku će puhati umjeren jugoistočnjak, dok će na Jadranu ujutro biti bure. Poslijepodne će vjetar okrenuti na sjeverozapadni, a uz obalu ponegdje na jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27 °C.

Hrvatska sutra

I sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni.

Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 °C.