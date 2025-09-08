Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

Bablje ljeto: Sunčano i toplo, ponegdje će ujutro biti magle

Split: Splićani i turisti spas od vrućine traže na plažama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Vjetar će u većini krajeva biti slab, dok će na Jadranu povremeno zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz mogućnost lokalnog burina tijekom jutra

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje pravo kasnoljetno vrijeme. Od ranih jutarnjih sati prevladavat će djelomice, a na Jadranu povremeno i pretežno sunčano te vrlo toplo vrijeme. U unutrašnjosti zemlje, osobito na kopnu, ujutro se ponegdje može očekivati kratkotrajna magla koja će se brzo razići.

Vjetar će u većini krajeva biti slab, dok će na Jadranu povremeno zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz mogućnost lokalnog burina tijekom jutra.

Temperature će tijekom dana biti iznadprosječno visoke za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se uglavnom između 25 i 29°C. Primjerice, u Zagrebu će se živa u termometru popeti do 27°C, dok će i ostali veći gradovi bilježiti slične vrijednosti.

Vozači oprezno zbog magle!

Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti zemlje, a kolnici su vlažni i skliski. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti. Očekuju se povremena usporavanja i moguće kolone na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene signalizacije, ali i na prilazima turističkim odredištima.

Na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba promet je pojačan. Od danas, 8. rujna, do 12. rujna zatvorena je državna cesta DC2 Virje-Đurđevac u mjestu Virje zbog radova kod željezničke pruge – obilazak je moguć preko Šemovaca i Đurđevca.

Počinje škola!

Vozači, danas počinje nova školska godina! Očekuje se velik broj djece na cestama, stoga budite iznimno oprezni u blizini škola i vrtića, poštujte ograničenja brzine (najviše 40 km/h) i pazite na pješake. Djecu podsjećamo da cestu prelaze na označenim prijelazima i uz maksimalan oprez.

Na autocestama A1, A2, A3, A4, A6 i Istarskom ipsilonu radovi mogu povremeno usporiti promet, a moguće su i kraće kolone, osobito u smjeru turističkih destinacija. Na pojedinim graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom očekuje se pojačan promet i duža čekanja.

