BABY BOOM U Gospiću rođeno šest beba u dva dana: 'Prvi put smo upisali svu djecu u vrtić'

Dok je veliki broj građana uživao na moru tijekom produženog vikenda, istovremeno se u Lici dogodio pravi baby boom. Tako je u petak i subotu rođeno ukupno šest beba u gospićkoj bolnici.

- Rođene su četiri curice i dva dječaka. Tri majke su jutros puštene kući s bebama. Do danas je u Ličko-senjskoj županiji rođeno čak 24% više beba nego lani u ovo doba - rekao je za 24sata Darko Milinović, voditelj odjela za porodništvo u OB Gospić te ujedno gradonačelnik Gospića.

Sretan je jer su kaže, uspjeli zaustaviti negativan trend.

'Lani smo imali jednu bebu više nego godinu prije, a sad još više'

- Lani smo imali jednu bebu rođenu više nego u 2023., a sad smo već uspjeli dobiti 24 posto više beba. Ako prijeđemo u pozitivan trend, Gospić će kao najveći grad u Europi imati s čim se pohvaliti - sretan je Milinović.

Foto: Darko Milinović/OB Gospić

Na upit kako komentira toliki porast novorođenčadi, kaže kako tome sigurno doprinose mjere koje su poduzeli u Gospiću.

- Prvi put u povijesti županije, upisali smo svu djecu u vrtić jer smo proširili kapacitete za tri dodatne skupine, znači uredili smo dodatne sobe u vrtiću. Uz to smo zaposlili osam odgojitelja, kuharicu i spremačicu. Povećali smo plaće odgojiteljima za do 40% potpisivanjem kolektivnog ugovora. Uz to smo roditelje s najnižim primanjima oslobodili plaćanja vrtića. To nam je ukupno dodatnih 600.000 eura za te tri stavke osigurao u proračunu - navodi Milinović.

Kaže kako su i Centru za usluge u zajednici dodijelili kuću u Kaniškoj.

- To je jako dobro za roditelje djece s poteškoćama u razvoju i ponašanju. Rodiljne naknade povećane su za 70 posto, a za djecu s poteškoćama za 250 posto. Isplatili smo im božićnice i uskrsnice roditeljima djece s teškoćama u razvoju- rekao nam je Milinović koji je na ovim lokalnim izborima pobijedio već u prvom krugu osvojivši 53,24 posto glasova.