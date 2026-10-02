Ovogodišnje cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi sredinom listopada. Savjetuje se građanima da to obave već tada te da ne čekaju punu sezonu gripe koja uobičajeno počinje u prosincu, a traje sve do ožujka
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Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'
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Sezona gripe je pred vratima, odnosno puna sezona gripe očekuje se u uobičajenim terminima, od prosinca do ožujka. HZJZ zasad ne bilježi znakove da je sezonska epidemija u Hrvatskoj počela ranije, a epidemiološka situacija nastavlja se pratiti. Prema najnovijim informacijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ovogodišnje cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi sredinom listopada.
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