Obavijesti

News

Komentari 0
STRUČNJACI UPOZORAVAJU PLUS+

Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 3 min
Gripa je pred vratima: 'Cijepite se, nemojte predugo čekati!'
Foto: Željko Lukunić/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ovogodišnje cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi sredinom listopada. Savjetuje se građanima da to obave već tada te da ne čekaju punu sezonu gripe koja uobičajeno počinje u prosincu, a traje sve do ožujka

Sezona gripe je pred vratima, odnosno puna sezona gripe očekuje se u uobičajenim terminima, od prosinca do ožujka. HZJZ zasad ne bilježi znakove da je sezonska epidemija u Hrvatskoj počela ranije, a epidemiološka situacija nastavlja se pratiti. Prema najnovijim informacijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ovogodišnje cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi sredinom listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada
OTPAD U GOSPIĆU

Šinceki su ključeve silosa dobili 2019. godine. HBOR: Nismo dali dozvolu za skladištenje otpada

SOA je imala informacije o otpadu 2022. godine i tad obavijestila policiju i USKOK. HBOR Šincekima nije dao suglasnost da tamo skladište otpad, a crvena lampica se trebala upaliti Državnom inspektoratu i komunalcu
Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'
POGLEDAJTE CIFRE

Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'

Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.
Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'
TREBAO JE BITI PRSTEN

Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Dejan Momirov (83) iz Srbije kao student je kraj Makarske izronio biser. Periske tad nisu bile zaštićene. Zbog tužne sudbine biser je završio u ladici i zaboravio je na njega. Sve dok nije vidio emisiju o ugrozi periski...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026