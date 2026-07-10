Puknuo prozor aviona na letu prema Munchenu. Ozlijeđen je Srbin: 'Šok, napola je bio vani'

Državljanin Srbije (61) ozlijeđen je tijekom leta zrakoplovom kompanije Ryanair na liniji iz Soluna prema Münchenu nakon što je tijekom leta puknuo prozor zrakoplova, nakon čega je došlo do dekompresije kabine, piše Protothema.

Prema izjavama putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada tlaka u kabini, a putnici su pokušali zadržati muškarca koji je sjedio pokraj oštećenog prozora kako ne bi ispao iz zrakoplova. Tijekom spuštanja zrakoplova navodno se odvojio dio oštećenog motora i udario u prozor kabine. Nadležne vlasti priopćile su da u incidentu nije došlo do oštećenja trupa zrakoplova. Pilot je promijenio smjer leta i vratio zrakoplov u Zračnu luku Solun, gdje su putnici iskrcani.

- Let Ryanaira iz Soluna za Memmingen u petak ujutro vratio se u Solun ubrzo nakon polijetanja, nakon što se tijekom leta odvojio jedan putnički prozor. Zrakoplov je sigurno sletio, a putnici su vraćeni u putnički terminal, priopćili su iz Ryanaira za Blic Biznis.

Ozlijeđeni 61-godišnjak bio je u stanju šoka te je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu u Solunu zbog ozljede vrata i opeklina nastalih uslijed trenja. Prema riječima očevidaca koje prenosi Radio Solun, muškarčevo je tijelo gotovo do ramena bilo izvan zrakoplova, no spasili su ga sigurnosni pojas te putnici koji su sjedili pokraj njega i povukli ga natrag u kabinu. Bio je pri svijesti, a liječnici su nad njim obavljali dodatne pretrage.

Mediji navode i da je trudnica koja se nalazila na istom letu također prevezena u bolnicu u Solunu. Predsjednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN, Mihalis Janakos, izjavio je da je izbjegnuta tragedija te da su putnici, uz pomoć njegove supruge, uspjeli povući muškarca natrag u kabinu zrakoplova.