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OBNOVA OD POTRESA

Bačić: Do kraja 2027. godine bit će završene sve zamjenske kuće

Piše HINA,
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Bačić: Do kraja 2027. godine bit će završene sve zamjenske kuće
Zagreb: Ministar Bačić obišao nekoliko lokacija poslijepotresne obnove | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Ministar je u utorak obišao nekoliko zagrebačkih lokacija postpotresne obnove, među kojima i palaču Pongratz, i istaknuo kako je dosad završeno 15.100 lokacija i potrošeno pet milijardi eura

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u utorak je izjavio kako će do kraja iduće godine biti završene sve zamjenske obiteljske kuće, a obnova svih zgrada javne namjene na zagrebačkom i petrinjskom području do kraja ove godine.

Ministar je u utorak obišao nekoliko zagrebačkih lokacija postpotresne obnove, među kojima i palaču Pongratz, i istaknuo kako je dosad završeno 15.100 lokacija i potrošeno pet milijardi eura.

Obnova kuća

Kada je riječ o novim zamjenskim obiteljskim kućama izgrađeno je njih 550, od čega na zagrebačkom području njih 66, a trenutno se gradi više od 200 kuća.

Zagreb: Ministar Bačić obišao nekoliko lokacija poslijepotresne obnove
Zagreb: Ministar Bačić obišao nekoliko lokacija poslijepotresne obnove | Foto: Marko Seper/PIXSELL

“Na području Grada Zagreba ostalo nam je dovršiti 13 zamjenskih obiteljskih kuća, 40 je trenutno u gradnji, a 13 u postupku nabave, tako da ćemo s time praktično završiti cjelokupnu izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području zagrebačkog potresa”, istaknuo je ministar.

Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene. Riječ je o njih oko 1100.

“Mi smo i stotinjak kuća otkupili jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće tražili da im se kupi adekvatna, po zakonu pripadajuća obiteljska kuća”, rekao je ministar.

Obnova zgrada javne namjene

Bačić je rekao i da je završeno više od 90 posto zgrada javne namjene, a takvih je u Zagrebu oko 500 i gotovo su sve završene. Dodao je kako je cijeli proces bio uvjetovan realizacijom novca iz Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u određenim rokovima.

Zagreb: Ministar Bačić obišao nekoliko lokacija poslijepotresne obnove
Zagreb: Ministar Bačić obišao nekoliko lokacija poslijepotresne obnove | Foto: Marko Seper/PIXSELL

“Mi smo te rokove sustignuli, odnosno izvršili i mi ćemo sve objekte koje smo ugovorili završiti u zadanim rokovima tako da ćemo moći u cijelosti iskoristiti sredstva NPOO-a”, istaknuo je ministar.

Rekao i kako je do kraja lipnja, uz verifikaciju u kolovozu, trebalo završiti 600.000 kvadrata energetske obnove zgrada javne namjene i s obzirom da je to završeno bit će isplaćena u cijelosti zadnja i najveća rata iz NPOO-a u iznosu od gotovo 2 milijarde eura.

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S obnovom zgrade Hrvatskog sabora na Trgu sv. Marka malo se kasni jer je došlo do “nekih iznenađenja tijekom konstrukcijske obnove”, pa ministar računa da će se ona svakako završiti do kraja 2028. godine.

Prijetnje dubrovačkom gradonačelniku

Novinari su Bačića pitali i kako komentira to što je dubrovački gradonačelnik Mato Franković pod policijskom zaštitom zbog prijetnji. Ministar je odgovorio da je policija očito utvrdila da postoji realna ugroza gradonačelnika i da je razlog prijetnjama donošenje GUP-a.

“Svakako te prijetnje osuđujem. To je nedopustivo. Očito je gradonačelnik Dubrovnika htio zaštititi tu povijesnu jezgru grada kako ne bi bila napadnuta velikom preizgrađenošću. Osuđujem ako netko prijeti gradonačelniku zbog toga što provodi zakon i odluke gradskih tijela”, poručio je ministar.

Nezadovoljni građani Borovja

Upitan je i za prosvjed stanovnika zagrebačkog Borovja koji se protive gradnji novih zgrada na zelenim površinama. Bačić je podsjetio kako se aktualna gradska vlast, dok je bila u oporbi, zalagala za zelenilo i manju izgrađenost.

“Mislim da bi bilo dobro čuti glas stanovnika Borovja i da se koliko je moguće sačuva taj zeleni prostor na toj lokaciji u gradu. Grad je smanjio na određenim pozicijama koeficijent izgrađenosti, ali to nije kompenzirao na drugim lokacijama”, rekao je Bačić.

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