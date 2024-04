Bačić: 'Glas koji nije za HDZ glas je za Milanovića. Jednostavno'

Kandidati HDZ-a iz 9. i 10. izborne jedinice u ponedjeljak su još jednom pozvali birače da izađu na izbore u srijedu, a nositelj u 10. izbornoj jedinici Branko Bačić poručio je kako je svaki glas koji nije za HDZ indirektno glas za Zorana Milanovića.

Bačić je ustvrdio da poruku o "indirektnom glasu za Zorana Milanovića" želi osvijestiti svima koji baštine demokršćanske, domoljubne, državotvorne i obiteljske vrijednosti dodavši kako je izbor samo jedan - nakon izbora će mandatar biti Andrej Plenković ili Zoran Milanović.

"Neće to biti ni Ivan Penava, ni Božo Petrov niti Sandra Benčić. Ovih dana smo vidjeli da je na sceni prešutni dogovor dijela političkih stranaka koje participiraju u našem biračkom tijelu. To su pošteni hrvatski građani po svjetonazoru slični nama, ali moramo biti svjesni da ako nije zaokružen HDZ kasnije će to omogućiti da se formira lijeva vlada na čelu s Milanovićem. Izbor je jednostavan - između Milanovića kao najneuspješnijeg premijera u hrvatskoj povijesti i Plenkovića kao najuspješnijeg predsjednika vlade", istaknuo je Bačić.

Damir Krstičević pozvao je građane da na izborima biraju mir, sigurnost, stabilnost, razvoj i međunarodno snažnu Hrvatsku. Novinari su ga pitali o slučaju kad se u nedjelju nakon mise u Stobreču s oltara obratio župljanima, na što je odgovorio kako "oltar nikada nije koristio za izbore, samo je pozdravio vjernike, branitelje i poginule i zahvalio se na slobodi".

"Nisam spominjao izbore, ali ni stranku, a to mi i nije bila namjera. Izbore doživljavam kao natjecanje, kao sport u kojem se poštuju protivnici. Vjera mi puno znači, dragi Bog mi puno znači. A sad što se sve to dogodilo, dogodilo se, ali namjera nije bila", rekao je Krstičević.

Branko Bačić je dodao kako je puno prošao s Krstičevićem i u drugim župama, gdje je bio posebno pozdravljen. Upravo su župnici koji su prošli rat osjetili potrebu pozvati Krstičevića, a tako ga je pozvao i župnik u Stobreču, kao osloboditelja, kaže Bačić.

Mlade je na izbore pozvao župan Blaženko Boban, koji je obećao da će sva vrtićka djeca do 2030. godine imati besplatne vrtiće, učenici osnovnih škola bi do 2028. godine trebali svi nastavu pohađati u jutarnjim satima, majke bi za svako rođeno dijete trebale dobiti godinu dana staža, a kao šlag na kraju je najavio i priuštivu stanogradnju.