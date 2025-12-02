Bačić: Nije još poznato kako će se uklanjati Vjesnikov neboder

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić izjavio je u utorak da "još uvijek nije poznato" hoće li se Vjesnikov neboder u Zagrebu rušiti miniranjem ili mehaničkim uklanjanjem, a rok za izradu projekta bit će tri do četiri tjedna. "Iako se protežira da se neboder ukloni putem miniranja, to nije definitivna odluka", izjavio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Osijeku nakon što su pristigle informativne ponude od potencijalnih izvođača, izrađivača projekta i izvođača radova na uklanjanju nebodera koji je izgorio u velikom požaru prije dva tjedna. Bačić je podsjetio da u izvješću Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo nije definiran ni model niti način uklanjanja. No, utvrđeno je da je stanje konstrukcije do te mjere narušeno da neboder u ovom stanju nije moguće obnoviti.

"Kako bismo pokrenuli postupak uklanjanja, zatražili smo niz informativnih ponuda od strane potencijalnih izvođača i izrađivača projekta uklanjanja samog nebodera", rekao je Bačić.

U pristiglim informativnim ponudama, dodao je, postoje prijedlozi uklanjanja miniranjem, ali i putem mehaničkog uklanjanja od vrha prema donjim katovima i prizemlju.

"Mi ćemo ovih dana još jednom proći kroz te ponude, obavit ćemo razgovor sa stručnjacima, statičarima, kako bismo se odredili prema jednoj od metoda. Ove informativne ponude poslužile su nam kao temelj da možemo ući u proces javne nabave, te izabrati i projektanta i izvođača", rekao je Bačić.

Mogućnost i pristup u uklanjanju, dodao je, temelji se na modelu projektiranja i uklanjanja u isto vrijeme s istim izvođačem.

"Taj ćemo model još jednom razmotriti ovih dana, nakon čega bi onda počeli pregovarački proces i izabrali izvođača koji bi rušio prema onom modelu koji mi budemo preferirali, nakon što provedemo još dodatne rasprave i razgovore sa svim stručnim ljudima u Hrvatskoj koji nam mogu dati potporu u donošenju samih odluke", rekao je Bačić.

Nakon što se ugovori izrada projekta i uklanjanje, sam rok za projektiranje minimalno je 21 dan, odnosno 3 do 4 tjedna. Nakon toga bi slijedila priprema za uklanjanje nebodera.

Bačić je poručio da će se posebna pozornost posvetiti sigurnosti građana i izvođača jer je objekt visok, s narušenom statikom i predstavlja opasnost.

"Mislim da nam je najvažnije taj posao odraditi na siguran, kvalitetan način, a važna je i dinamika, jer ovakav neboder otežava promet u dijelu grada. Nesiguran je, važno ga je što prije ukloniti, ali ne smijemo ići na uštrb sigurnosti i brzati s odlukama", poručio je ministar.