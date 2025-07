Bačić o izmjenama zagrebačkog GUP-a: Završeno je političko prepucavanje, na redu je struka

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić u četvrtak je, komentirajući činjenicu da je njegovo ministarstvo treći put odbilo zagrebački GUP, rekao da ni u jednom trenutku nije bilo opstrukcije ministarstva, a iz Grada poručuju da uskoro očekuju dobivanje suglasnosti.

Ministar Bačić podsjetio je zbog čega zagrebački GUP ni u trećem pokušaju nije dobio suglasnost.

Glavne primjedbe, pojasnio je, odnose se na izostanak mjera u slučaju katastrofe, nije sadržavao stavove Ministarstva mora u dijelu koji se odnosi na plovnost Save za turističke potrebe, izgradnju pristaništa i plovnost same rijeke, kao ni stavove Ministarstva gospodarstva u smislu korištenja toplinske energije iz sagorijevanja otpada na području Zagreba.

"I tada smo rekli, s obzirom da to grad nije napravio, da nismo mogli dati suglasnost za donošenje GUP-a, u međuvremenu su bili lokalni izbori i mi smo intenzivno razgovarali sa resornim ministarstvom, utvrdili konačne stavove, o tome na sastancima upoznali i Grad Zagreb i 10. srpnja poslali naš konačan stav kako bi trebalo i revidirati prijedlog GUP-a. Očekujemo, jer smo održali sastanke u međuvremenu, da sada Grad Zagreb sukladno našem stavu, našem mišljenju, izmijeni GUP. Ono što želim reći, potrebno je o GUP-u razgovarati na načelima struke, lišeno politike, da ne kažem politikanstva", izjavio je Bačić.

Rekao je i da su mediji i Grad Zagreb uporno pokušavali nametnuti narativ da njegovo Ministarstvo namjerno opstruira GUP iz političkih razloga. To nije točno, tvrdi, navodeći primjer prostornog plana Osječko-baranjske županije s kojom također u posljednjih šest mjeseci rješavaju i usklađuju plan i na sličan način postupaju s tim prostornim dokumentom. Ali o tome nije bilo riječi, nije bilo političkog prepucavanja, kaže, nego to rješavaju u miru i uskoro će dati suglasnost na taj prostorni plan.

Isti takav odnos je i s Gradom Zagrebom, kaže ministar podsjećajući koliko je u medijima bilo napisa o političkom prepucavanju. "Ja mislim da smo sada završili to političko prepucavanje, da smo se vratili tamo gdje to treba biti, a to je u stručnu raspravu kako bi taj dokument bio od interesa za grad Zagreb, za njegove i građane cijele Hrvatske", zaključio je Bačić.

Iz Grada Zagreba su priopćili da su operativni razgovori s Ministarstvom u tijeku i da će se na dopis očitovati u najkraćem roku, nakon čega očekuju skoro dobivanje suglasnosti i donošenje izmjena i dopuna GUP-a nakon ljetne stanke.