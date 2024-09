Bačić o porezu na nekretnine: 'Srž naše reforme je da mladima priuštimo povoljno stanovanje'

Porezna reforma je uvijek top tema, mi smatramo da je potrebno u tom smislu ispuniti nekoliko ciljeva, rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u emisiji na Hrvatskom radiju 'A sada Vlada'.

- Prvi cilj je promijeniti paradigmu da je porez na dohodak temeljni porez. Zaboravljamo da je moguće snažnijim pritiskom na imovinu rasteretiti naš sugrađane poreza na dohodak. Ostavljamo lokalnim samoupravama jedan financijski iznos za koji bi mogli smanjiti porezni pritisak na rad - otkrio je.

Koliki će biti postotak poreza - još nije određeno, ali će biti poznato do ponedjeljka i sjednice Gospodarskog socijalnog vijeća, na kojoj će novi zakon i biti predstavljen.

Ministar je dodao da će omogućiti lokalnoj samoupravi da oporezuje dio nestambenog fonda koji je građen za stanovanje, ali nije u funkciji stanovanja. Prema postojećim podacima trenutačno oko 600.000 praznih stambenih jedinica. Deset posto cjelokupnog stambenog fonda je u kratkoročnom najmu, dok pet posto stambenog fonda ne služi za stanovanje nego za druge djelatnosti, odvjetnike, ordinacije, galerije, poslovne prostore.

Zagreb: Branko Bačić dao je izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Tih 40 posto od 958.000 stambenih jedinica koje nisu u funkciji stanovanja treba oporezovati, ne bi li ih dignuli na tržištu, ponudili za najam ili prodaju. Uvjereni smo da će doći do pada vrijednosti nekretnina i da će doći do smanjenja cijene nekretnine i da ćemo našim mladima priuštiti povoljno stanovanje. Važno je smanjiti cijenu nekretnina. To je srž naše reforme - pojasnio je.

Bačić je otkrio i što će biti s državnom imovinom i mogu li se ti stanovi urediti za dugoročni najam.

- Stanove smo prebacili na tvrtku Državne nekretnine. U Hrvatskoj je oko 2000 praznih stanova koji su u vlasništvu RH. U ovom trenutku svjesno ih ne stavljamo na tržište. Kada riješimo zaštićene najmoprimce, a imamo oko 1000 zahtjeva, onda krećemo u tu akciju. Ti su stanovi neuređeni i zapušteni - poručio je.

Podsjetio da je Sabor prije tri godine donio Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te istaknuo da će Hrvatska kroz 10 godina raditi izmjere kako bismo imali ažurno stanje koje će biti u skladu sa stanjem na terenu radi izrade novog katastra.

- Hrvatska je svake godine dužna osigurati sredstava za izmjeru cjelokupnog građevinskog zemljišta u Hrvatskoj, što znači da ćemo u 10 godina izmjeriti 600.000 hektara kako bismo konačno imali sređeno stanje u zemljišnim knjigama. Stanje u katastru mora biti usklađeno sa stanjem na terenu. U petak predstavljam izmjene i dopune Zakona o katastru nekretnina, kojim ćemo ubrzati formiranje zemljišne knjige.

- Nema važnije evidencije od evidencije naše imovine, ne možemo kvalitetno upravljati porezom na nekretnine, nemamo dovoljno spoznaje koliko čega u RH ima. Često je opravdana kritika na porez na nekretnine da ćemo na isti način oporezovati nekretnine koje nemaju istu vrijednost - zaključio je.