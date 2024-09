Nove izmjene poreza: Plenković nakon povišice od skoro 2.300 eura, dobiva dodatnih 213 eura

Već nekoliko dana odgađaju Vladino predstavljanje porezne reforme, a u zadnji tren napravili su i poprilične izmjene, neslužbeno nam je potvrđeno. Snižen je budući porez na nekretnine, pa neće biti od 1 do 10 eura po kvadratu stana ili kuće u kojoj se ne živi i koja se dugoročno iznajmljuje nego će svaki grad moći odrediti taj porez u visini od 0 do 8 eura. Točnije, moći će odrediti zone općine u kojima se on uopće neće plaćati, a maksimalni iznos od sljedeće godine bit će osam eura. Za stan od 70 kvadrata to znači maksimalni porez od 560 eura godišnje.

Vlada je, čini se, popustila pod pritiskom lokalnih čelnika, koje 2025. čekaju izbori, pa uvođenje poreza nije popularan potez. Tako da ipak neće svi plaćati porez na nekretnine, a prema sadašnjim informacijama, gradonačelnik ili načelnik moći će odrediti da se porez ipak ne plaća.

Ali sprema se i izmjena oporezivanja plaća. Uz već najavljeno povećanje dijela plaće na koji se ne plaća nikakav porez s 560 eura na 600 eura, ministar financija Marko Primorac predlaže i izmjene najviših stopa poreza, odnosno njihovo smanjenje. To će se u prvom redu odnositi na Zagrepčane, a manje će osjetiti građani Siska, Rijeke, Supetra, Vodnjana i Vrbovskog. Svi ostali imaju već stope ispod novog maksimuma.

Kad je prošle godine ukinut prirez, gradovi i općine mogli su odrediti dvije stope poreza, ovisno o svojoj veličini. Onu za niže i onu za više plaće. Zagreb je imao najviši dopušteni limit i odredio je te stope u iznosu 23,6 eura za iznos do 4200 eura i 35,4 posto za iznos iznad 4200 eura. Sisak je, primjerice, odredio 23 i 34 posto, a ostali spomenuti gradovi i općine imali su malo iznad 22 i 33 posto.

Po novome, maksimalni iznos poreza za niže plaće bit će 22 posto, a za one više 33 posto, pa je jasno da se ova izmjena praktički donosi prvenstveno zbog Zagreba. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz Možemo! kaže da ionako pola građana ne plaća porez na dohodak zbog olakšica i nižih primanja, a one s višim plaćama opteretio je maksimalnim porezom. Sad će ga morati spustiti.

Na iznos prosječne zagrebačke plaće od 1500 eura za samca, ovo spuštanje porezne stope i povećanje osobnog odbitka znači oko 29 eura više mjesečno. Onima s višim plaćama i djecom ostat će i više.

Oni s najvišim plaćama mogu očekivati znatno više u džepu. Umjesto da u Zagrebu plaćaju 23,6 posto poreza do 4200 eura, od sljedeće godine plaćat će 22 posto do iznosa od 5000 eura, a iznad toga 33 posto umjesto 35,4 posto. S posljednjim povišicama plaća u toj skupini su i premijer Andrej Plenković, predsjednik Zoran Milanović, ali i dio Vlade i državnih dužnosnika. Plenković sad, s povišicom od 70 posto iz srpnja, ima plaću 5535 eura, a s ovim poreznim izmjenama ona bi trebala porasti oko 213 eura, odnosno na 5748 eura.

0-8 €

iznosit će raspon poreza na nekretnine

560 €

bio bi maksimalni porez na 70 kvadrata stana

29 €

raste plaća samcu u Zagrebu koji sad ima 1500 eura