Bačić o Vjesniku: 'Uklanjanje azbesta kreće ovog tjedna'

Piše HINA,
Zagreb: Nastavljeni radovi rušenja Vjesnika u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Uklanjanje azbesta iz zgrade Vjesnika trebalo bi započeti tijekom tjedna, a cijeli postupak neće utjecati na ugovorenu cijenu radova niti značajno produžiti rokove, rekao je u utorak ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Ministar je istaknuo kako je riječ o radovima obuhvaćenima postojećim ugovorom, što znači da neće biti dodatnih troškova za uklanjanje azbesta.

"Koštat će onoliko koliko je ugovorom dogovoreno, nema dodatnog plaćanja", rekao je Bačić uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Dodao je kako se početak radova očekuje nakon što nadzorni inženjeri i revidenti dovrše potrebne procedure, no paralelno s time već se provode pripremni radovi na zgradi Vjesnika.

Nakon požara, koji je 17. studenog prošle godine zahvatio Vjesnikovu zgradu, uklonjen je veći dio građevinskog otpada i gotovo cijela fasada, a prostor je pripremljen za početak uklanjanja azbesta. 

Bačić je naveo da je azbest utvrđen na 16. katu objekta te da je izrađen projekt njegova uklanjanja koji su odobrili nadzor i revidenti.

Za izvođenje radova predviđeno je dodatnih 30 dana, no ministar naglašava kako to neće bitno utjecati na ukupnu dinamiku projekta.

Govoreći o prometnoj infrastrukturi, Bačić je dodao kako bi podvožnjak na Slavonskoj aveniji, da nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta, već bio otvoren za promet, ali se njegovo puštanje očekuje uskoro, neovisno o radovima na uklanjanju azbesta.

Najavio je da će u idućim danima detaljnije informirati javnost o početku i tijeku uklanjanja azbesta, nakon što nadzorni inženjer službeno potvrdi početak radova.

