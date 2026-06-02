UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

Srijeda donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i tijekom noći sa zapada se očekuje postupno smirivanje vremena i razvedravanje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nestabilno će biti i na Jadranu, gdje će uz pljuskove i grmljavinu puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Tijekom dana vjetar će okretati na sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu poslijepodne i na buru. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih, dok će se najviša dnevna uglavnom kretati od 19 do 24 stupnja, a u gorju ponegdje može biti i nešto svježije.

Foto: DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za cijelu Hrvatsku. Na snazi su žuti i narančasti meteoalarmi zbog grmljavinskog nevremena, obilne kiše i jakog vjetra.

Najveći stupanj upozorenja izdano je za riječku i splitsku regiju, gdje je na snazi narančasti alarm. U riječkoj regiji meteorolozi upozoravaju na mogućnost obilne kiše, grmljavinskog nevremena i jakog vjetra, dok je za splitsko područje na snazi narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju.

Foto: DHMZ

U ostatku zemlje uglavnom su aktivna žuta upozorenja. Osječka regija nalazi se pod upozorenjem zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok su za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju izdana upozorenja zbog obilnije kiše. Za cijelu obalu, od Istre do krajnjeg juga Dalmacije, na snazi su upozorenja zbog jakog i mjestimice olujnog vjetra.