VIDEO Boksač Martinjak ide u Remetinec, pogledajte što je rekao dok su ga vodili na sud

Boksača i prvaka u boksu bez rukavica Marka Martinjaka doveli su popodne na Županijski sud u Zagrebu, nakon što su ga priveli zbog napada na malonogometnoj utakmici. Sumnjiče ga za nanošenje teških ozljeda, nakon što je glavom o glavu udario 32-godišnjeg Tomislava Mrkonjića na igralištu u Bužanovoj ulici.

Mrkonjiću je slomljen nos, imao je i unutarnje krvarenje, stoga je i cijeli incident postao kazneno djelo. Dok su ga vodili u zgradu, na upit novinarke RTL Danas je li mu žao, odgovorio je: 'Naravno da je'.

Određen mu je istražni zatvor, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.