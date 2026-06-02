Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
Prošli mjesec su u Zagrebu u tišini provedene velike kadrovske promjene. Radno mjesto šefa prometnih i komunalnih redara je ukinuto, a Željko Renić, koji je šest godina bio na toj funkciji, spušten je čak šest radnih mjesta ispod. Maknut je i voditelj odjela prometnih redara Anton Filković na četiri stupnja niže radno mjesto.