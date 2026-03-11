Obavijesti

TENZIJE S MAĐARIMA

Bačić: Osigurat ćemo sredstva u proračunu za obeštećenje MOL-u

HINA
Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, rekao je u srijedu u Sisku da će sredstva za obeštećenje MOL-u biti osigurana u proračunu.

"U postupku arbitraže utvrđeno je da je Hrvatska dužna obeštetiti MOL i sredstva u proračunu će za to biti osigurana. Jasno da ćemo kroz rebalans proračuna ta sredstva osigurati kako bi se isplatilo nakon što se u potpunosti završi taj postupak i razgovori s MOL-om koji će teći paralelno s isplatom tog iznosa", rekao je Bačić za vrijeme posjeta Sisku.

Podsjetimo, vlada je obaviještena o odluci suda u Washingtonu kojom su odbačeni prigovori RH na zahtjev MOL-a za priznanjem i ovrhom arbitražnog pravorijeka u predmetu "MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc v. Republic of Croatia". 

Tom odlukom sud je omogućio daljnji postupak priznanja pravorijeka u američkom pravnom sustavu, što uključuje i nalog za plaćanje iznosa koji s pripadajućim kamatama i troškovima trenutno doseže približno 236 milijuna dolara. 

Iz vlade su, konkretno iz Ministarstva gospodarstva, istaknuli kako vlada u suradnji s odvjetničkim uredom Squire Patton Boggs, koji zastupa Republiku Hrvatsku, trenutno detaljno pravno analizira donesene odluke radi utvrđivanja idućih koraka.

"Važno je naglasiti kako Republika Hrvatska u ovom trenutku još uvijek nije iscrpila sva raspoloživa pravna sredstva te će nastaviti poduzimati sve potrebne radnje radi zaštite nacionalnih interesa. O svim daljnjim pravnim potezima i odlukama javnost će biti pravovremeno izviještena", naveli su iz ministarstva. 

Sudac Amir H. Ali, Okružnog suda američke savezne države Kolumbije, donio je, naime, negativno mišljenje na žalbu Hrvatske protiv ranije odluke američkog pravosuđa prema kojoj se odbija žalba na odluku da Hrvatska nije poštovala odredbe ugovora o plinskom poslovanju sklopljenog s MOL-om.

Isti taj američki sudac već je prije 11 mjeseci odbio hrvatsku žalbu na odluku iz 2022. godine kojom je MOL-u dodijeljeno 183,94 milijuna dolara. Tada se zbog troškova arbitraže i kamata suma koju je Hrvatska trebala platiti popela na 200 milijuna da bi nakon ove nove odluke suca Alija došla i do 236 milijuna dolara.

Navodi se da je sudac Ali u pisanom mišljenju donio odluku za MOL, odbacivši argument Hrvatske da je prvotna jer je njezin sporazum o arbitraži u sporu, sadržan u Ugovoru o energetskoj povelji, nevažeći prema pravu Europske unije.

Hrvatska se, naime, u svojoj žalbi na odluku pozivala na to kako je Europski sud pravde, najviše pravosudno tijelo EU, proglasio arbitražnu klauzulu Ugovora o energetskoj zajednici nevažećom za sporove unutar EU. To je značilo da sud Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova nije nadležan za donošenje odluke. No sudac Ali rekao je da je već u ranijoj odluci odbacio taj argument. Štoviše, pitanje je "u potpunosti i pravedno raspravljeno" pred sudom, koji ga je odbacio, napisao je u odluci koja je objavljena na stranicama Okružnog suda 6. ožujka.

Glavni ugovor o plinskom poslovanju (Master Gas Sales Agreement), hrvatska vlada i MOL sklopili su 2009. godine. Prema njemu, Hrvatska je trebala preuzeti skladištenje plina, trgovinu plinom iz Ine i otkupljivati domaću proizvodnju plina po tržišnim cijenama kroz određeno razdoblje. MOL tvrdi da Hrvatska nije u potpunosti preuzela trgovinu plinom iz Ine te je pokrenuo arbitražu 2013. godine. Hrvatska je tu arbitražu izgubila 2022. godine.

