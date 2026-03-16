MILINOVIĆEV NEVJEROJATNI ZAHVAT

Povijesna operacija u Lici: 'Baka Ana je lakša za 36 kg. Mislim da je to najveći tumor u Hrvatskoj'

Piše Veronika Miloševski,
Operacija je trajala puna četiri sata, a pacijentica Ana (81) se, kako su kazali iz bolnice, osjeća dobro. Darko Milinović napisao je kako je ovo vjerojatno najveći tumor operiran u Hrvatskoj

Baka Ana poslije operacije je za 36 kilograma lakša, napisao je liječnik Darko Milinović u svojoj Facebook objavi o nevjerojatnom zahvatu koji su izveli u Općoj bolnici Gospić. Glavni akter ovog zahvata bila je pacijentica Ana (81) iz čije je trbušne šupljine odstranjena tumorska tvorba koja je težila 36,5 kilograma.

- Evo još jedan uspjeh i dokaz da smo "velika" bolnica. Operirao sam veliki tumor koji je ispunjavao kompletnu trbušnu šupljinu težak preko 36 kg. Mislim da je to najveći tumor koji je operiran u Hrvatskoj. Bez kolega i tima kojem sam bio na čelu to nebi bilo moguće. Operacija je trajala oko 4 h. Naša baka Ana mogla je birati i operirati se u većim centrima ali je izabrala nas. Hvala joj na povjerenju! Hvala svima - napisao je.

Ginekološki odjel Opće bolnice Gospić, koji na istoj lokaciji djeluje još od šezdesetih godina prošlog stoljeća, proteklih je dana postao poprište jednog od najnevjerojatnijih medicinskih zahvata u povijesti hrvatskog zdravstva, piše Lika online.

S obzirom na ekstremnu veličinu tumora i visoku životnu dob pacijentice, održan je ginekološki stručni konzilij uz brojne dodatne konzilijarne preglede kako bi se rizik sveo na minimum. Nakon detaljne analize zdravstvenog stanja i procjene operabilnosti, liječnički je tim donio odluku o nužnosti zahvata.

Operativni tim sačinjavali su mr. Darko Milinović i dr. Mirjana Pećina, dok je za sigurnost pacijentice tijekom opće anestezije bila zadužena anesteziologinja dr. Anela Ibračić uz asistenciju anestezioloških tehničara Tomislava Špoljarića i Milke Šikić. Važan doprinos stabilnosti i brzini zahvata dali su i instrumentari Josipa Vlašić, Joso Devčić, Ana Ratković te Matej Mrkonjić. 

Nakon uklanjanja rekordnog tumora, postoperativni tijek pacijentice odvija se bez ikakvih komplikacija. Ravnateljica Opće bolnice Gospić, magistra Sandra Čubelić, potvrdila je kako se pacijentica osjeća dobro te da joj cijeli kolektiv želi brz i potpun oporavak.

