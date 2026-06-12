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Bačić: Otvaranje Slavonske avenije u ponedjeljak ovisi o probnom radu bagera

Piše HINA,
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Bačić: Otvaranje Slavonske avenije u ponedjeljak ovisi o probnom radu bagera
Zagreb: Nakon pet mjeseci u promet pušten podvožnjak kod Vjesnika | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Radnici pokušavaju osposobiti mehaničku ruku dugu 52 metra, kako bi stroj koji gricka ostatke spaljenog nebodera mogao nastaviti posao

Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je u petak da bi se Slavonska avenija mogla otvoriti već u ponedjeljak, nakon uklanjanja visokih etaža nebodera Vjesnik, ali da to ovisi o rezultatima probnog rada s mehaničkom rukom, odnosno bagerom tijekom predstojećeg vikenda.

"Očekujemo da...krenemo u probni rad, kako bi sutra i u nedjelju u potpunosti uklonili visoke etaže koje nismo mogli ukloniti s obzirom na to da je bager imao havariju. Ako sve bude teklo prema planu i bager se popravi, mogli bismo već u ponedjeljak ponovno otvoriti Slavonsku aveniju", kazao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić za Novu TV. 

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Radnici pokušavaju osposobiti mehaničku ruku dugu 52 metra, kako bi stroj koji gricka ostatke spaljenog nebodera mogao nastaviti posao.

Zamjenski dio za bager stigao je iz Nizozemske i njegova montaža je u tijeku.

Bačić je kazao da bi zamjenski cilindri trebali biti ugrađeni večeras i sutra kako bi se nastavilo s uklanjanjem gornjih etaža i ako bude sve u redu, dodao je, do kraja vikenda trebali bi se ukloniti oni elementi koji prijete da padnu na Slavonsku.

Ranije planirano otvaranje Slavonske avenije bilo je odgođeno zbog kvara bagera prije tjedan dana.  

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