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JACKPOT NIJE POGOĐEN

Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!

Piše 24sata,
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Ovo su Eurojackpot rezultati: Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na koračić od pustih milijuna!
Foto: Hrvatska lutrija
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Četvero igrača imalo je dobitak iz kategorije '5+1', što im je osiguralo po 627.920 eura!

U 77. kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 2, 7, 10, 29 i 30 te dodatni brojevi 5 i 10. Glavni jackpot nije pogođen, ali nekoliko osoba dobilo je velike dobitke...

Četvero igrača imalo je dobitak iz kategorije '5+1', što im je osiguralo po 627.920 eura!

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U Hrvatskoj je dvoje igrača bilo samo broj udaljeno od glavnog jackpota i pustih milijuna. Imali su pogođeno 4+2 te su zaradili po 3115 eura. Takvih je dobitaka ukupno bilo 75.

Iduće izvlačenje na rasporedu je u utorak, 29. rujna.

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