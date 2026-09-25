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BJEGUNAC U ŠOKU

Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL, Grad Zagreb, Canva
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"Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", kaže nam bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić...

"Ja iako sam daleko i od Zagreba i Dinama priča oko stadiona je doprla do mene upravo preko 24sata. Kad sam vidio prvu sliku zanijemio sam od šoka", kaže za 24sata bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

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Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)

Nekadašnji 'šef' Dinama zgrožen je najavljenim izgledom novog Maksimira. 

I nije jedini. Pokrenute su online peticije da se zaustavi gradnja ovakvog novog Maksimira, u anketama gotovo 90 posto ljudi ističe kako nisu zadovoljni njegovim izgledom... 

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- Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti - kaže Mamić, koji je u Hrvatskoj osuđen na zatvorsku kaznu, ali je utočište, kao i brat Zoran, našao u susjednoj BiH.

Foto: VG13 Architects

Ne dopada mu se nikako i što su Zvonimir Boban, Tomislav Tomašević, Vlada... stali iza ovakvog projekta.

- Ne znam kako su se to usudili napraviti i još gore od toga, braniti - kaže nam Mamić.

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Predsjednik Dinama Zvonimir Boban javno je stao iza odabranog rješenja. U razgovoru za Večernji list najavio je određene preinake, uključujući plavu boju stadiona, vjerojatno za utakmice, ali i naglasio da bi, kad bi se ponovno odlučivalo, podržao isto rješenje.

- Preinaka će biti i dobit će stadion i svoju plavu boju, ali vjerojatno samo za utakmice. Ljudi ne razumiju da Allianz Arena košta između 500 i 800 milijuna eura, pa i da postoji toliki novac, mi bismo ponovno izabrali ovo rješenje - rekao je Boban, piše Robert Junaci.

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Podsjetio je i na primjere velikih svjetskih projekata koji su u početku izazivali snažne reakcije javnosti, poput Centra Pompidou.

- Na ovom stadionu imat ćemo maksimalni komfor. Otvori između tribina bit će manji, a kutovi stadiona zatvoreniji, no osnovna ideja arhitektonskog rješenja ostat će ista - rekao je.

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