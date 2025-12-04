PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati oblačno vrijeme, uz nestabilne prilike koje donose oborine. Jutro će u unutrašnjosti početi mjestimičnom maglom, dok će se kiša već prijepodne pojaviti u Dalmaciji i Lici.

Od sredine dana padaline će se proširiti i na ostale krajeve, a u Dalmaciji se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, a u Lici bi se ponegdje mogla stvarati poledica zbog smrzavanja vode na tlu.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura. U Dalmaciji će nakratko zapuhati olujno jugo, koje će prema večeri okrenuti na jugozapadnjak.

Temperature će se u unutrašnjosti kretati od 1 do 6 °C, dok će se na obali zadržavati između 11 i 16 °C.

Sutra će vrijeme biti stabilnije, ali i dalje pretežno oblačno. Povremeno će biti malo kiše, najčešće u Dalmaciji, dok se najviše sunčanih razdoblja očekuje u Istri. U unutrašnjosti će jutro obilježiti lokalna magla, a vjetar će biti većinom slab, u gorju povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu se očekuje jačanje bure.

Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 5 °C, a na obali od 7 do 11 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati između 4 i 9 °C u kopnenim krajevima te od 11 do 16 °C na Jadranu.

Foto: DHMZ

Do kraja tjedna u kopnenim će krajevima prevladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, posebice na prijelazu s petka na subotu te u nedjelju u pojedinim područjima. U petak valja računati i na maglu, dok će temperature blago porasti.

Na moru će ostati relativno toplo i sunčanije nego u unutrašnjosti, uz tek povremenu kišu na jugu i buru koja bi podno Velebita mogla imati olujne udare.