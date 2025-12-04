PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Obavijesti

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati oblačno vrijeme, uz nestabilne prilike koje donose oborine. Jutro će u unutrašnjosti početi mjestimičnom maglom, dok će se kiša već prijepodne pojaviti u Dalmaciji i Lici.

Od sredine dana padaline će se proširiti i na ostale krajeve, a u Dalmaciji se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, a u Lici bi se ponegdje mogla stvarati poledica zbog smrzavanja vode na tlu. 

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura. U Dalmaciji će nakratko zapuhati olujno jugo, koje će prema večeri okrenuti na jugozapadnjak.

Temperature će se u unutrašnjosti kretati od 1 do 6 °C, dok će se na obali zadržavati između 11 i 16 °C.

Sutra će vrijeme biti stabilnije, ali i dalje pretežno oblačno. Povremeno će biti malo kiše, najčešće u Dalmaciji, dok se najviše sunčanih razdoblja očekuje u Istri. U unutrašnjosti će jutro obilježiti lokalna magla, a vjetar će biti većinom slab, u gorju povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu se očekuje jačanje bure.

Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 5 °C, a na obali od 7 do 11 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati između 4 i 9 °C u kopnenim krajevima te od 11 do 16 °C na Jadranu.

Foto: DHMZ

Do kraja tjedna u kopnenim će krajevima prevladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, posebice na prijelazu s petka na subotu te u nedjelju u pojedinim područjima. U petak valja računati i na maglu, dok će temperature blago porasti. 

VREMENSKA PROGNOZA Oblačno, maglovito, s kišom u Dalmaciji, a sutra stiže i snijeg
Oblačno, maglovito, s kišom u Dalmaciji, a sutra stiže i snijeg

Na moru će ostati relativno toplo i sunčanije nego u unutrašnjosti, uz tek povremenu kišu na jugu i buru koja bi podno Velebita mogla imati olujne udare.

