Bačić: Preselit ćemo institucije u državne zgrade, država će kupiti ostatak Vjesnikovog nebodera

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavlja strategiju upravljanja državnom imovinom do 2030. godine, godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2026. godinu i izmjene Zakona o građevnim proizvodima.

Strategija upravljanja državnom imovinom trebala bi državi uprihoditi 1,2 milijarde eura.

- Vizija je optimiziran i ekonomičar portfelj nekretnina i pokretnina u vlasništvu države koji potiče održivi rast i razvoj i štiti nacionalne interese - rekao je Bačić.

Ova Strategija je povezana s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

- Naša je strategija usmjerena na održivo gospodarstvo i društvo, a strateški cilj je učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom - rekao je Bačić.

Strategija ima četiri cilja.

- Naš je cilj da od svih nekretnina od nacionalnog značaja, 60 posto bude aktivirano. Drugi cilj je aktivirati minimalno 50 posto površine nekretnina koje nisu od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku. U ovome već sudjeluju županije i veliki gradovi. Ovom strategijom smo obvezali ministarstvo i Vladu, a sastavni dio su županije i veliki gradovi. Treći cilj je učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu RH za ispunjenje administrativnih korisnika, odnosno bar 500 tijela državne uprave preseliti u nekretnine koje su u vlasništvu RH, kako bi smanjili troškove tih tijela jer sad plaćaju najamnine. Četvrti cilj je upravljanje pokretninama u vlasništvu države i privremeno oduzetom imovinom, time ćemo uprihoditi 7 i pol milijuna eura - rekao je Bačić.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

Državne nekretnine će ove godine obnoviti 300 državnih stanova u svrhu Nacionalne strategije priuštivog stanovanja.

- Mi smo preuzeli kao država odgovornost da vratimo stanove vlasnicima kojima su oduzeli za vrijeme jugoslavenske komunističke države - rekao je Bačić i dodao da će zaštićeni najmoprimci biti preseljeni u državne stanove.

Do kraja godine, Ministarstvo će objaviti četiri natječaja za raspolaganje javnim nekretninama od strateškog značaja. Uz to objavit će se 177 javnih poziva za raspolaganje nekretninama koje nisu od strateškog značaja. Planiraju obnoviti dvije zgrade i otkupiti dvije nekretnine.

- Ministarstvo će otkupiti preostalih 36 posto nebodera Vjesnika koje nije u državnom vlasništvu i zgradu Hrvatske pošte - rekao je Bačić.

Nakon otkrića 24sata o natječaju za izvođača rušenja ruševine ostale nakon požara Vjesnikovog nebodera, javilo se pitanje kriterija po kojima su pozvali pet tvrtki koje su sudjelovale u natječaju. Prvenstveno, ako je kriterij bio ozbiljnost, zašto je pozvana tvrtka Delta MM Steelix koja se bavi proizvodnjom i montažom čeličnih konstrukcija i nemaju referencu rušenja.

- Kriteriji su definirani u dostavi pet tvrtki koje smo nakon informativnog postupka i prikupljanja informacija odredili i njima poslali elemente za izradu same ponude i rekli smo da ćemo odrediti izvođača, izrađivača projekta na temelju ekonomski najpovoljnije ponude. To nije najjeftinija ponuda već smo utvrdili četiri kriterija od kojih je svaki donosio određeni postotak. Prije toga smo provjerili ispitivanje tržišta kako bismo iz dostavljenih informacija pripremili natječajnu dokumentaciju - rekao je Bačić.

Riječ je prepustio državnom tajniku Tončiju Glaviniću.

- Nije jedini kriterij bio cijena nego i iskustvo stručnjaka koji će provoditi uklanjanje. Struka je predložila hitno uklanjanje nebodera, odlučili smo se na postupak ekonomski najpovoljnije ponude ne bi li dobili najkvalitetnijeg izvođača. Bodove su nosili i stručnost stručnjaka, dakle projektanta i inženjera gradilišta - rekao je.

Drugo pitanje koje smo imali je zašto je za natjecanje između pet ponuđača pozvana tvrtka koja nema iskustva u građevini, dok ona koja ima iskustva i jeftinija je, nije pozvana.

- Već smo komunicirali sve kriterije po kojima su odabrane tvrtke koje su se javile na natječaj, gledali smo cjelovitost ponude i vrijeme završetka prve faze - rekao je Glavinić.

Popis svih 18 tvrtki koje su slale ponudu u fazi istraživanja tržišta, tvrdi Glavinić, ne mogu dati javnosti jer traju žalbe.

- Dok traje postupak žalbe ne možemo komentirati ništa više oko natječaja - rekao je.

No ne postoji zakonski razlog koji sprječava Ministarstvo da odgovori na upit poslan prije tjedan dana niti to ikako utječe na žalbeni postupak.

Komentirali su i zašto su posao sklopili s tvrtkom koja nije uspjela rušiti Marjan, a tvrtku koja je za njima morala završiti rušenje Marjana su diskvalificirali.

- Referenca Marjan nije priznata ni odabranoj tvrtki - rekao je Glavinić.

Riječ je preuzeo Bačić.

- Od prvog dana smo transparentni i sve komuniciramo oko Vjesnika, organizirali smo tri konferencije za medije. Mi nismo sami vlasnici ovog objekta, vlasnici su i druge pravne osobe koje su zajedno s nama sudjelovali u pregovorima, pa tako i medijska kuća koja je jučer iznijela u javnost žalbe. Mi smo dužni dati javnosti informacije, ali ne i one koji bi mogli kontaminirati postupak, jer je odgovornost na nama. Drugi mogu govoriti i iznositi što god žele, na nama je da mi ne ugrozimo postupak. Državna komisija će donijeti odluku, prema zakonu u roku od 30 dana, a nakon toga ćemo vam dati sve podatke. Nemamo razloga da ih ne iznesemo kad postupak bude završen. Cijena nije bila najvažniji faktor nego da nas tvrtka uvjeri da može i da je kvalificirana obaviti taj posao. Sve tvrtke su mogle biti izvođači, ali su bodovi odlučili o tome tko je najpovoljniji izvođač uklanjanja i izrađivač samog projekta - zaključio je Bačić.