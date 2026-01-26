Obavijesti

PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Sabor raspravlja Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

Admiral

Marko Primorac, ministar financija, kako saznaju 24sata, ide na potpredsjedničku poziciju u Europskoj investicijskoj banci (EIB) u Luxembourgu. Riječ je, kako kažu u Vladi, o poziciji jednog od osmero potpredsjednika EIB-a.

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
- Radi se o najvećoj multilateralnoj razvojnoj banci, a Hrvatska bi prvi put ikada dobila čovjeka na takvom mjestu. Nakon što je Vujčić postao potpredsjednik ECB-a, izbor Primorca kao potpredsjednika EIB-a na inicijativu i uz potporu premijera Plenkovića, će biti dodatno snažno pozicioniciranje u ključnim međunarodnim institucijama. Primorac je poziciju dobio jer je ekspert, ima političko i upravljačko iskustvo u Vladi, ali i ugled među međunarodnim financijskim krugovima - kažu iz Vlade.

Primorac odlazi s 1. ožujkom, a do kraja tjedna će premijer objaviti ime novog ministra. 

