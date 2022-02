Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, rekao je za N1 uoči koalicijskog sastanka da predsjednik Vlade dolazi s imenom te da će danas raspravljati o Horvatovu nasljedniku.

- Očekujem da bismo u petak, kad je glasanje predviđeno, izvršili glasanje u Saboru, raspravili na matičnim tijelima i uvjereni smo da bi budući ministar mogao dobiti potporu- rekao je Bačić.

Na pitanje je li više kandidata u igri, rekao je da ne želi špekulirati.

- Predlaganje ministra je u nadležnosti premijera i to je njegov prijedlog, to je u njegovom djelokrugu rada, on će to predložiti i ja bih to prepustio predsjedniku Vlade, a na meni je da se kao član vladajuće većine, o tome izjasnim.

Komentirao je i poziciju Borisa Miloševića, rekavši da će o tome, kada budu raspolagali relevantnim podatcima, svi, a najprije predsjednik Vlade, donijeti odluku. Milošević je inače rekao da nije postupao protuzakonito te da je u vremenu, za koje ga se sumnjiči, bio zastupnik u Saboru.

Bačića su upitali je li prihvatljivo da potpredsjednik Vlade bude osumnjičenik USKOK-a, na što je odgovorio da će dati svoj stav u trenutku kada Vlada bude imala jasne pokazatelje za što je Milošević kriv.

- Htjeli bismo raspolagati relevantnim podacima na temelju kojih ćemo donijeti odluku. Ja mislim da u ovom trenutku, s obzirom na stanje i količinu informacija kojima raspolažemo, nije moguće donijeti odluku kojom se razrješava dužnosti potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića. Skloniji sam pričekati i vidjeti o čemu se radi, shvatiti sve okolnosti i tada o tome donijeti odluku. Bili smo svjedoci da su protiv određenih dužnosnika vođeni teški, zahtjevni kazneni postupci, koji su kasnije pokazali da su ti ljudi proglašeni nevinima- rekao je Bačić.

Što se tiče ministra Josipa Aladrovića, šef HDZ-ova saborskog kluba rekao je da u Sabor nije došao zahtjev za njegovom ostavkom.

- Vladajuća većina je stabilna i Vlada ima podršku u Saboru. Ove sumnje i istraga koja se provodi kroz kraće će vrijeme biti potpuno razjašnjena, nakon čega ćemo poduzeti radnje, ako prema njima bude nužno reagirati.

Na sastanku stranačkih tijela u ponedjeljak popodne nije bilo rasprave o radu DORH-a, rekao je Bačić, dodavši da se protive curenju podataka iz istraga.

- Dajemo punu podršku DORH-u i USKOK-u i vjerujem da je to što je napravljeno, napravljeno na temelju činjenica. Ono što je predsjednik Vlade rekao, da se radi o ministru u Vladi Republike Hrvatske, koji je uhićen za predmet koji je napravljen u vrijeme dok je ministar graditeljstva bio ministar gospodarstva i bilo je postavljeno pitanje je li bila nužnost da se u subotu ujutro reagira tako.