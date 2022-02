Kako je jutros objavio 24sata, novi ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trebao bi biti predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj. Trenutačno je državni tajnik u Ministarstvu financija.

U međuvremenu smo dobili još niz potvrda da će upravo njega premijer Andrej Plenković predložiti umjesto maknutog Darka Horvata. Ali ovaj prijedlog je izazvao podijeljenost i u koaliciji i u samom HDZ-u i neće proći bez ozbiljnih protivljenja.

Glavne zamjerke su da Čuraj kao pravnik i ekonomist nema nikakvo iskustvo s obnovom i graditeljstvom, a kako smo objavili, glavni cilj Plenkovića je podići HNS kao političkog partnera. Sada imaju tek jednog zastupnika i iznimno su slabi.

Sugovornik iz HNS-a s kojim smo razgovarali se poziva na to da je Čuraj ima iskustva, na Pravnom fakultetu je završio specijalistički studij javne uprave, vodio je projekte u ustanovi za sportske objekte u Osijeku, državni je tajnik koji zna procedure, uključen je u sastanke oko obnove.

- On definitivno ima iskustvo. U ministarstvu postoje ljudi iz struke koje treba organizirati, a za to je potreban menadžer i Čuraj se u to uklapa. Treba smanjiti birokratske procedure koje koče obnovu i donošenje odluka, uvesti što više digitalizacije, organizirati sustav, smanjiti subjektivnost odlučivanja referenata. To je zadatak ministra kojem je on itekako dorastao i zato je dobar izbor - kaže nam taj sugovornik iz te stranke.

U HDZ-u također ima podvojenih mišljenja i nisu svi za odluku šefa Plenkovića, ali uglavnom govore da je to njegov izbor.

- Poznajem i Horvata i Čuraja, nažalost, mislim da je operativni kapacitet Čuraja razinu niže od Horvatovog. Ne treba ništa više komentirati - kaže nam jedan HDZ-ovac.

Drugi dodaje da je obnova Zagreba izuzetno kompleksan posao i da bi bilo puno bolje da to radi netko tko poznaje grad.

Šef Reformista Radimir Čačić je inače već najavio da neće podržati ministra za kojeg ne misli da je dorastao zadatku. I da će izaći iz podrške vladajućoj većini sa svojom jednom zastupnicom. Prema nekim neslužbenim informacijama, Čačić neće podržati Čuraja. Drugi nas pak uvjeravaju da je on u dobrim odnosima s Čurajem. Čačić nam se do zaključenja ovog teksta nije javio za komentar oko podrške.