Bačić: Zbog higijene u Saboru moramo osuditi Marasov potez

Zbog slučaja Gordana Marasa (SDP) kojem je zbog naljepnice s promidžbenom porukom za predstojeće europske izbore izrečena opomena i oduzeta riječ u tijekom saborske rasprave, sastao se Odbor za Ustav. Podsjetimo, budući da je Maras odbio zatvoriti laptop na kojem su promidžbene poruke, predsjednik Sabora Gordan Jandroković prijavio je zastupnika, ali i SDP Državnom izbornom povjerenstvu.

Saborski Odbor za Ustav većinom glasova prihvatio je mišljenje predsjednika Odbora Željka Reinera (HDZ) da predsjedavajući ima pravo kod izricanja opomene zastupnicima, između ostalog, u obzir uzeti i mišljenja državnih tijela. Procjena predsjedatelja da zastupnik postupa protivno pozitivnim propisima može se tumačiti odstupanjem od općih pravila ponašanja u Saboru te predsjedavajući zastupniku može izreći opomenu. Nije prošao prijedlog Arsena Bauka (SDP) da predsjedatelj može naložiti uklanjanja promidžbenog materijala iz sabornice. Za Peđu Grbina (SDP) sporno je što je njegovom stranačkom kolegi oduzeta riječ temeljem mišljenja DIP-a.

- Zastupnik svojim govorom u tom trenutku nije odstupao od pravila ponašanja, nije vrijeđao druge zastupnike i nije odstupao od uobičajenog ponašanja jer ta naljepnica nije od jučer. Što ako sutra tom zastupniku na laptopu bude pisalo samo Gordan Maras, što poznavajući dotičnog jamčim. Hoćemo li mu ponovno oduzeti riječ - upitao je Grbin.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zanimalo ga je i kako će se reagirati ubuduće ako taj laptop preuzme drugi zastupnik koji je isto kandidat na izborima ili ako ga preuzme netko tko nije kandidat na europskim izborima, a promovira svoje kolege.

- Sankcioniranje zbog kampanje treba prepustiti DIP-u i odredbama Zakona o financiraju političkih aktivnosti. Sabor si ne može dopustiti da mišljenje drugog tijela postane temelj za odlučivanje ima li netko pravo govoriti u Saboru. Ako si to dopustimo što će biti sljedeće. Molim vas da ne postavljate ovaj presedan - upitao je Grbin.

Predsjednik odbora Željko Reiner (HDZ) podsjetio je da je ovlast predsjedatelja samostalno vođenje sjednice i kod procjene izricanja opomena ima pravo voditi se mišljenjima državnih tijela. Naglasio je da u mišljenju DIP-a stoji da državni dužnosnici, koji su sudionici u izborima, ne smiju imati povlašteni položaj prema drugim sudionicima u izborima te se njihove redovite aktivnosti ne smiju koristiti u svrhu izborne promidžbe.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Postavljam teorijsko pitanje da dovedemo stvari do apsurda. Recimo vidim da kolega Bačić primjerice šmrče kokain za vrijeme sjednice. Imam li ja pravo i obvezu djelovati ili se moram praviti blesav, jer nije u poslovniku izrijekom napisano da netko ne može šmrkati kokain. Ili primjerice ako netko sutra razapne natpis od balkona do balkona, na kojem će pisati: Glasajte za XY pa će se predsjedavajući i tu morati praviti blesav, jer to ne piše u poslovniku.

Namjerno dovodim stvari do apsurda da pokažem da je nemoguće definirati u poslovniku sve moguće pa i bizarne situacije koje nekome mogu pasti na pamet - upitao je Reiner.

Naveo je kako se takve stvari nisu događale ranije i da se time odstupilo od općih pravila ponašanja te da je obveza predsjedavajućeg bila da reagira, jer se odstupilo od općih pravila ponašanja u Saboru.

- Pitanje je želimo li od Sabora napraviti cirkus u kojem će što veći cirkusant imati više pozornosti medija ili želimo stvoriti ozračje u kojem će građani imati bolje mišljenje o nama, jer loše stojimo po tom pitanju zbog samo nekih pojedinaca. Opet ću dovesti stvari do apsurda. Ako vidim nekoga od zastupnika da šalje dječju pornografiju pa naravno da predsjedavajući mora reagirati - kazao je Reiner.

Arsen Bauk (SDP) smatra da je predsjedavajući, ako je bilo kršenja poslovnika, zastupniku Marasu trebao izreći opomenu, oduzeti riječ i udaljiti ga sa sjednice.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Predsjedavajući je trebao osigurati red na sjednici jer je ovakvo otvoreno suprotstavljanje mišljenju DIP-a remećenje reda na sjednici. U slučaju da se zastupnik na to oglušio, trebalo je prekinuti sjednicu, pozvati stražu da ukloni njegov laptop. Mislim da politička stranka ne može osiguravati red na sjednici nego predsjedavajući i da SDP ne snosi nikakvu odgovornost što predsjedavajući nije osigurao red i zbog toga ne može biti sankcionirana od DIP-a - smatra Bauk.

Branko Bačić (HDZ) čestitao je Marasu jer je uspio u svojoj namjeri.

- Za mene on apsolutno krši poslovnik. Meni to njegovo ponašanje ne smeta, ali prekršen je zakon, jer je koristio prostorije državnih tijela ne bi li se promovirao, jer poziva građane da glasaju za njega. U našem poslovniku ne piše da je zabranjeno zastupnicima donijeti motornu pilu, izrezati drvene stolove i stolice u sabornici i prodati ih za ogrjev. Zar ni tada ne bi predsjedavajući trebao reagirati - upitao je Bačić.

Smatra da ga je predsjedavajući trebao opomenuti i da je irelevantno je li udaljen sa sjednice ili nije.

- Ako mi preko ovoga prijeđemo i kažemo da je ovo dozvoljeno, onda ne znam na što će ta sabornica sličiti ako se 30 zastupnika koji su kandidatu upusti u isti posao. Mi zbog higijene Sabora moramo to osuditi i ne dozvoliti nikome da se promovira u Saboru - kazao je Bačić.