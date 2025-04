Bačićeva ravnateljica Uprave za prostorno uređenje: 'Zagreb je ispunio sve upute ministarstva'

Grad Zagreb je ispunio one zadaće koje je ministarstvo tražilo od njega, ali primarno se tražilo usklađenje u dijelu koji se odnosi na uvjete za izdavanje lokacijskih dozvola na način kako to zakon propisuje, jer je grad Zagreb kroz generalni urbanistički plan priječio izdavanje dozvola na onim lokacijama za koje je to Zakon o prostornom uređenju omogućio, rekla je za HRT Snježana Đurišić, v.d. ravnateljice Uprave za prostorno uređenje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Naglasila je da se bitna stavka primjedbi odnosi na provedbu arhitektonskih natječaja.

- Ta odredba zakona datira iz 2013. godine, ali na razne načine se ona kroz prostorne planove i nakon stupanja na snagu zakona integrirala. Tako da je Ministarstvo tražilo usklađenje s odredbama zakona, a Grad Zagreb je bio upoznat sa stavom Ministarstva i zakonskom odredbom - rekla je Đurišić.

Dodala je kako su to bile temeljne odredbe koje su zahtijevale provođenje ponovne javne rasprave od strane grada Zagreba, što je on i učinio i dopunio.

- No, još su neke odredbe ostale sporne, tako da smo i drugi put tražili dopunu prema Gradu Zagrebu, to je bilo 27. ožujka, Grad Zagreb je dopunio podnesak 2. 4. i postupio prema našem zahtjevu - rekla je Đurišić.

Dodala je kako je GUP jedan od najvažnijih dokumenata prostornog uređenja u Hrvatskoj i sveobuhvatan je te interdisciplinaran.

- Od Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstva civilne zaštite, traženi su zahtjevi za izradu prostornog plana, odnosno generalnog urbanističkog plana od strane Grada, no ono nije te zahtjeve dostavilo. To nije priječilo Grad Zagreb da zatraži ponovo i da iskomunicira s Ravnateljstvom civilne zaštite ovu izuzetno važnu temu. Neodgovorno je od Grada Zagreba u GUP staviti odredbu i dostaviti ministarstvu odredbu koja je protivna zakonu i promišljati o tome da se treba donijeti prostorni plan koji je protivan zakonu. Smatram da naše primjedbe nisu kozmetičke. Prostorni plan mora biti jasan i ne možemo kroz postupak provedbe ostaviti dilemu da se arbitrira u upravnom postupku izdavanja dozvola je li plan usklađen sa zakonom - rekla je Đurišić.

Iz Grada Zagreba su poslali priopćenje u kojem ističu kako je Grad čak četiri puta u posljednje dvije godine pisao Ministarstvu unutarnjih poslova - Ravnateljstvu civilne zaštite na temu Izmjena i dopuna GUP-a, i to 11. svibnja 2023. godine, 24. lipnja 2024. godine, 20. rujna 2024. godine te 12. veljače 2025. godine.

- U tim dopisima Grad Zagreb dostavio je Odluku o Izmjenama i dopunama GUP-a, pozvao na dostavu zahtjeva za izmjenama i dopunama GUP-a te obavijestio MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite o svim javnim raspravama i mogućnosti davanja mišljenja i primjedbi. Na te dopise nije dobio nikakve povratne informacije, osim povratnica kao dokaza da su dopisi isporučeni - rekli su iz Grada.

Naglasili su da su se na isti način obratili i svim ostalim nadležnim ministarstvima, drugim javnopravnim tijelima, javnim ustanovama i poduzećima.

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba Nikša Božić rekao je kako su dio primjedbi bile sitnice, ali problematičnim dijelom smatra odredbe Zakona o prostornom uređenju koje su u stručnom smislu njima neprihvatljive.

- No, iako su one nama bile neprihvatljive, mi nakon prvog mišljenja Ministarstva, iako to nije bilo naše stručno mišljenje, nismo imali izbora i u potpunosti smo se uskladili. Tražilo se od nas da se ponovi javna rasprava, iako u tom traženju nije bila nikakva utemeljenost u Zakonu. Kad smo pitali: "Zbog čega nas tražite javnu raspravu?", rečeno nam je da je to zbog njihovog postupanja. Ponovili smo javnu raspravu, ispravili smo, dobili smo ponovno primjedbe u ožujku. Korigirali smo i te primjedbe, i onda se jučer traže dodatne primjedbe, odnosno po prvi puta se otvaraju nove mogućnosti - rekao je Božić za HRT.

Vezano uz problem s Ravnateljstvom civilne zaštite, Božić kaže kako je zakon kristalno jasan.

- Na početku izrade, nakon što se donese odluka o izradi kojom se definiraju ciljevi izmjena, dužnost Grada je poslati tu odluku o izradi svim javnopravnim tijelima i to smo obavili. Javnopravna tijela, koja žele, dostave svoje zahtjeve koje mi moramo razmotriti i ugraditi u plan ako su u skladu sa zakonom i s našom odlukom o izradi. Ministarstvo unutarnjih poslova nije dostavilo zahtjeve. U jednom članku zakona piše: "Ako javnopravno tijelo ne dostavi svoje zahtjeve, smatra se da zahtjeva nema". I sada od nas inzistiraju da smo trebali ponovo pitati Ministarstvo unutarnjih poslova - rekao je Božić i dodao kako je u Hrvatskoj "protupotresno projektiranje vrlo jasno definirano drugim zakonskim propisima i ne definira se GUP-om, nastavlja".

Istaknuo je kako je gradski zavod nakon potresa izradio program cjelovite, povijesne obnove u kojem je niz dvadesetak stručnih podloga, a što se, smatra, moglo kao sažetak ugraditi u prijedlog izmjena GUP-a.

- Mi smo postupak pokrenuli u travnju 2023. Zakon o prostornom uređenju iz 2013. rekao je da se nova generacija prostornih planova radi prema novom pravilniku. Taj novi pravilnik je ministarstvo trebalo donijeti 2014., a donijelo ga je 1. siječnja 2024. Znači, u trenutku kad smo kretali u odluku da li radimo novi GUP ili izmjene, nismo imali novi pravilnik koji propisuje standarde prostornih planova i nije imalo smisla raditi novi plan, nego se išlo u izmjene i dopune - objasnio je Božić.