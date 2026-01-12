Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA U TIJEKU

Bacio desetke pisama i računa u jezero u Varaždinu. Traže ga...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Bacio desetke pisama i računa u jezero u Varaždinu. Traže ga...
Foto: Ivica Galović/ Pixsell

Time je počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka

Admiral

Varaždinska je policija zaprimila dojavu da je, zasad nepoznati počinitelj na području Motičnjaka u Varaždinu, bacio svu poštu, pisma i račune u jezero Motičnjak, priopćila je varaždinska policija.

PODIGLA SVE S RAČUNA Lažni policajci uvjerili ženu iz Orebića da je varaju u banci: Predala im je čak 171 tisuću eura
Lažni policajci uvjerili ženu iz Orebića da je varaju u banci: Predala im je čak 171 tisuću eura

Time je počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka. U jezero je bacio više desetaka poštanskih omotnica i tamo ih ostavio. 

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026