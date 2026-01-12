Bacio desetke pisama i računa u jezero u Varaždinu. Traže ga...

Varaždinska je policija zaprimila dojavu da je, zasad nepoznati počinitelj na području Motičnjaka u Varaždinu, bacio svu poštu, pisma i račune u jezero Motičnjak, priopćila je varaždinska policija.

Time je počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka. U jezero je bacio više desetaka poštanskih omotnica i tamo ih ostavio.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.