Time je počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka
ISTRAGA U TIJEKU
Bacio desetke pisama i računa u jezero u Varaždinu. Traže ga...
Čitanje članka: < 1 min
Varaždinska je policija zaprimila dojavu da je, zasad nepoznati počinitelj na području Motičnjaka u Varaždinu, bacio svu poštu, pisma i račune u jezero Motičnjak, priopćila je varaždinska policija.
Time je počinio kazneno djelo povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka. U jezero je bacio više desetaka poštanskih omotnica i tamo ih ostavio.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku