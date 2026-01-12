Obavijesti

PODIGLA SVE S RAČUNA

Lažni policajci uvjerili ženu iz Orebića da je varaju u banci: Predala im je čak 171 tisuću eura

Piše Iva Tomas,
Policija je još 2. srpnja uhitila mlađeg osumnjičenog, dok su drugog uhitili u subotu na MCGP Metković

Muškarci (35 i 47) prevarili su ženu (72) tako što joj se jedan predstavio kao policajac i uputio je na to da sav novac s računa podigne i preda im, što je ona i učinila, piše dubrovačko-neretvanska policija.

Naime, 25. lipnja jedan od njih nazvao ju je sa skrivenog broja, predstavio se kao policajac i rekao joj da je potkradaju službenice banke. Uputio ju je na to da podigne sav novac koji ima na računu, nakon čega ga mora predati 'policajcima u civilu' koji će doći na njezinu adresu u Orebiću. Rekli su i da će joj novac vratiti kada dovrše istragu, odnosno nakon što na novčanice stave druge serijske brojeve.

Žena nije ni posumnjala u prijevaru pa je u dva navrata podignula 171.000 eura. Taj novac je, prema uputama, predala nepoznatom muškarcu, koji je došao na njezinu adresu.

Nakon što joj novac ipak nisu vratili, posumnjala je u prijevaru i sve prijavila policiji. Ubrzo nakon toga, policija je još 2. srpnja uhitila mlađeg osumnjičenog, dok su drugog uhitili u subotu na MCGP Metković.

Prvog osumnjičenika su predali u pritvor 5. srpnja prošle godine, a drugog u nedjelju.

