OPTUŽBE ZA OPORBENJAKA

Bačulov o izjavma Vučića oko 'uznevjerenog hoda u N. Sadu': 'Njegovu ludilu nema kraja...'

Foto: YouTube/Pink

Vučić je sinoć, gostujući na TV Pink, iznio novo „ekskluzivno saznanje“ o tragediji 1. studenoga 2024. te rekao da se vidi da se Miša Bačulov “unezvjereno šetao ispred stanice nekoliko sati prije pada”

Njegovo ludilo nema granica. Ovo je vrhunac njegove represije prema građanima, ide na sve ili ništa. Vučić je sinoć poslao poruku javnosti da sam ja srušio nadstrešnicu kada je poginulo 16 ljudi. Zbog toga sam jako zabrinut za sigurnost svoje obitelji. Rekao je to Miša Bačulov, čelnik oporbenog pokreta Budi heroj, reagirajući na bizarne izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić je sinoć, gostujući na TV Pink, iznio novo „ekskluzivno saznanje“ o tragediji koja se dogodila 1. studenoga 2024. u Novom Sadu, kada se urušila nadstrešnica željezničke stanice. Predsjednik je rekao kako se na snimkama vidi da se Bačulov “unezvjereno šetao ispred stanice nekoliko sati prije pada”, prenosi Nova.rs.

„Ne tvrdim da je nešto učinio, ali zašto to nitko nije znao? Zašto su pojedine strukture u državi to skrivale? Zanimljivo je da mi to nismo znali“, rekao je Vučić, dodajući da su 2. studenoga 2024. izdane naredbe tužiteljstva o izuzimanju snimki iz razdoblja između 11 i 13 sati.

Njegove izjave izazvale su lavinu reakcija, a režimski mediji i internetski botovi odmah su počeli širiti pitanje “zašto je Bačulov bio ispred stanice”.

“Pola sata prije pada prošao sam ispod nadstrešnice”

Bačulov je, međutim, već ranije više puta javno govorio o tome da je toga dana bio na željezničkoj stanici, i to nekoliko sati prije tragedije.

- Uvijek mi je bilo jednostavnije putovati vlakom. Pola sata prije nego što je pala nadstrešnica prošao sam ispod nje. Kad sam vlakom stigao u Beograd, čuli smo što se dogodilo. Od tada više nisam sjeo u vlak, niti ću ikada - rekao je Bačulov.

Vještačenje: uzrok nesreće korozija i preopterećenje konstrukcije

Istraga provedena nakon tragedije pokazala je da je do urušavanja došlo zbog preopterećenosti čeličnih zatega koje su držale nadstrešnicu te korozije koja je godinama bila zanemarivana. Unatoč tim nalazima, Vučićeve izjave ponovno su otvorile političke tenzije i zabrinutost da se tragičan događaj koristi za obračun s protivnicima vlasti.

