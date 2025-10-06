Obavijesti

VIDEO: 'DOBILI SMO SNIMKE'

Vučić pokazao 'tajne snimke': 'Oporbenjak unezvjereno šeta tri sata pred pad nadstrešnice...'

Vučić pokazao 'tajne snimke': 'Oporbenjak unezvjereno šeta tri sata pred pad nadstrešnice...'
Zašto su pojedine strukture u državi krile sve ovo? Bilo bi u redu da se to zna, da se pozove na razgovor, da svi drugi mogu to vidjeti, rekao je Aleksandar Vučić

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji “Hit Tvit” na TV Pinku, gdje je javnosti prikazao snimke nadzornih kamera koje, kako tvrdi, prikazuju oporbenog političara Mišu Bačulova nekoliko sati prije tragičnog pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Na snimkama, kaže Vučić, Bačulov se vidi kako “unezvjereno” šeta u blizini mjesta nesreće, tri sata prije nego što se konstrukcija srušila i usmrtila 16 osoba, dok je jedna osoba teško ozlijeđena.

- Dobili smo snimke. Tri sata pred pad nadstrešnice mi vidimo kako unezvjereno šeta Miša Bačulov, a to nam nitko nije rekao iz policije. Zašto to nitko nije znao? - izjavio je Vučić, vidno uzrujan.

Potom je postavio niz pitanja državnim institucijama, tvrdeći da su “pojedine strukture u državi krile” te snimke gotovo godinu dana.

- Kako to da 11 mjeseci nitko nije znao da snimke postoje? Zašto je odmah prihvaćena samo jedna verzija – korupcija? Nema dokaza, a nitko od nas nije vidio ništa - poručio je.

Iako je naglasio da “ne vjeruje da je Bačulov išta napravio”, Vučić je istaknuo da mu je “čudno” što se političar taj dan uopće nalazio na kolodvoru.

- On ne koristi vlakove, vozi se automobilima. I baš taj dan išao je vlakom? Ili nešto drugo? Zašto nitko nije znao da je bio tamo? - rekao je Vučić.

Vučić je u emisiji iznio i širu priču o, kako je rekao, “pokušaju obojene revolucije” u Srbiji te o “urušavanju državnih institucija” posljednjih mjeseci.

- Za prvih sedam mjeseci nismo imali nijedan snimak sa plenuma. Sve je bilo pod kontrolom drugih centara moći. Tek sad vidimo koliko je sistem bio urušen - poručio je.

Predsjednik je također potvrdio da i dalje vjeruje u službenu verziju događaja o padu nadstrešnice, ali da “ne isključuje mogućnost” da je u pitanju bila sabotaža.

- Ne isključujem ništa, ali danas ne vjerujem da je bila sabotaža. Tek smo sad dobili snimke i vidimo neka poznata lica. Zašto to nitko nije rekao? Tko je sve to skrivao? - upitao je.

Podsjetimo, tragedija na novosadskom kolodvoru pokrenula je val prosvjeda i blokada diljem Srbije, gdje građani i studenti već mjesecima traže odgovornost vlasti i transparentnu istragu.

