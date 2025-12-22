Bad Blue Boysi Za dom spremni: 'Kaj ćemo sad, Bobane? Kaj ćemo sad, Andreju Plenkoviću?

Gotovo puno desetljeće Bad Blue Boysi borili su se za povratak imena nogometnog kluba Dinamo. Bojkotirali su utakmice kluba, prkosno pjevali "Dinamo ja volim", vodili otvorene ratove s predsjednikom Franjom Tuđmanom koji je 1991. godine ukinuo ime Dinamo jer ga je asociralo na komunizam i povezivao je ga s Moskvom i Pančevom.

A sada, kad imaju svoj Dinamo, klub kojeg je Tuđman preimenovao kao projekt brisanja nasljeđa komunizma, Jugoslavije i petokrake u grbu, Bad Blue Boysi razvili su ove subote na tribini transparent s ustaškim natpisom "Za dom spremni".

Oni koji su se borili za vraćanje imena klubu kojeg su osnovali 9. lipnja 1945. sada prkose gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću ustaškim pozdravom.

Što će reći Boban?

Navijači kluba kojim upravlja Možemo! i kojem Tomašević gradi novi stadion podižu ustaški transparent kao simbol otpora odluci Gradske skupštine o zabrani isticanja tog simbola, povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Pitanje je, doista, što će Tomašević i gradske vlasti učiniti u vezi toga.

Međutim, nije to bila jedina bizarnost na subotnjoj utakmici.

Transparent sa ZDS-om razvili su navijači kluba čiji predsjednik, inače heroj BBB-a, osoba koju su upravo navijači postavili na čelo Dinama i legenda tog kluba, Zvonimir Boban, prije deset godina javno i nedvojbeno osudio taj pozdrav.

"Ljubav bez istine je ništa", kazao je Boban u intervjuu Jutarnjem listu 2015. godine, "a istina je da se ubijao i deportirao nedužni svijet pod te tri žalosne riječi. A i da se rasprodala Hrvatska pod tom egidom također je neupitan povijesni i izdajnički fakt".

I sada, njegovi navijači, njemu pred nosom, na njegovom stadionu, pred njegovim klubom, ističu natpis "Za dom spremni".

Provocirali su Tomaševića, ali ništa manje od toga, provokacija se mogla odnositi i na Zvonimira Bobana.

Ulagivali se BBB-ima

Zanimljivo, Tomašević i Možemo! trudili su se izaći u susret Bad Blue Boysima kad su u nedavnom procesu preimenovanja jednu zagrebačku ulicu nazvali po heroju Bad Blue Boysa Josipu Kužeu, bivšem treneru Dinama koji je ostao zlatnim slovima upisan u memoriju Boysa, premda ne i u klupske anale.

Osim toga, isticanje natpisa "Za dom spremni" 2025. godine, nakon što su vodili ratove s bivšim partizanskim i komunističkim generalom za komunističko ime kluba koje je on ukinuo, jasna je provokacija i prema premijeru Andreju Plenkoviću koji se ponovno mora očitovati o tom pozdravu.

I pronaći još jednu konotaciju kojom bi to opravdao.

Ako je policija ispitivala vlasnika kuće u Slavonskom Brodu zbog kriptičnog akronima ZDS složenog od božićnih ukrasa na ogradi, onda još veći zadatak policija ima s ogromnim ZDS na sjevernoj tribini Maksimira.

Otpor zastavi

Još bizarnije, na toj tribini, ispod ZDS-a, našla se jedna neslužbena hrvatska zastava s prvim bijelim poljem, kao još jedan znak prkosa i otpora hrvatskoj državi koja je upravo te subote obilježavala 35. obljetnicu kreiranja službene zastave RH.

Tu službenu zastavu nećemo vidjeti među nogometnim skupinama. Ni na desničarskim prosvjedima. Ni na ustaškim manifestacijama.

Jer ovaj val proustaškog, desničarskog, huliganskog otpora trebao bi predstavljati udar na hrvatsku državu, na njezin Ustav, zakone, antifašizam, zastavu, koliko i na zagrebačku vlast.

Zbog toga se pitanje BBB-a "Kaj ćemo sad, gradonačelniče" upućeno Tomaševiću može isto tako uputiti i Zvonimiru Bobanu i Andreju Plenkoviću.

Ljubav bez istine

Boban se gotovo sigurno neće usuditi ući u javnu polemiku s navijačima, onima koji čak i vladaju njegovim klubom, neće čak ni iskoristiti svoju titulu diplomiranog povjesničara kojom se često hvali kako bi Boysima održao predavanje o ZDS-u.

Što bi bila prava šteta. Jer, "ljubav bez istine je ništa".

Jednako tako, Plenković neće osuditi ZDS na maksimirskom, ali i drugim stadionima, što znači da se postupno normalizira ustaški pozdrav u javnom prostoru. Ako ovo nije bio skandal, onda ništa više neće biti skandal.

Nije više skandal

Maksimir se, doduše, naslušao takvog skandiranja proteklih godina na utakmicama reprezentacije, primjerice kad je Josip Šimunić vodio to navijanje nakon pobjede reprezentacije, pa je nakon toga imenovana za trenera reprezentacije, a sada u NK Rudešu ukida kategoriju pionira.

Sada Bad Blue Boysi ističu ZDS na tribini kao provokaciju, a izostanak reakcije ne samo od Tomaševića, nego i od Bobana i Plenkovića, kao i od politike i javnosti, svjedoči o tome da ni to više nije skandal, ni provokacija, već posve uobičajena i normalna pojava u Zagrebu.

Neobično je samo što Bad Blue Boysi nisu devedesetih godina koristili Za dom spremni kad su s komunističkim generalom ratovali za povratak komunističkog imena Dinamo...