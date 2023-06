Bageri će tjednima uklanjati 7 ilegalnih objekata: Ništa od betonskog jacuzzija, podruma...

Nakon 21 godinu bespravnih građevinskih intervencija teška mehanizacija stigla je u uvalu Vruja i konačno počinje rušenje sedam nelegalnih objekata koje je nazidao bespravni graditelj Stipe Latković.

Prosvjednici koji su proteklih godina stvarali pritisak državnim institucijama tražeći da reagiraju još jednom su se okupili na mjestu zločina protiv prirode. Ovom prilikom su umjesto transparenata donijeli šampanjac, a strojeve su posipali laticama.

Bageri su u petak ujutro "iskrcani" na ugibalište, odnosno odmorište na magistrali iznad uvale na Makarskoj rivijeri, a potom su bespravno izgrađenim makadamskim putem krenuli put Vruje. Policija je osiguravala cijeli proces rušenja betonskog rugla koje je Latković stvorio suludim betoniranjem na državnoj zemlji uništavajući pritom nekada idiličnu, šumovitu uvalu.

Pokušavao je Latković, vlasnik tvrtke Point, godinama osporiti i zaustaviti odluke Državnog inspektorata, odnosno građevinske inspekcije. Unatoč zabranama i zatvaranjima gradilišta nastavljao je raditi, koristeći se svim mogućim dostupnim manevrima.

Uvalu je devastirao do neprepoznatljivosti, a povratak u prvobitno stanje trajat će tjednima, ako ne i mjesecima. Da je pravno mrcvarenje gotovo i da bageri stižu, još u četvrtak najavio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić rekavši kako su tijekom godina investitoru izdali oko 370.000 eura kazni, od čega je dio naplaćen, a dio još čeka na naplatu. I cijena rušenja nelegalnih građevina je također vrtoglavo visoka.

Sve pokušao osporiti

Kako smo ranije pisali, procijenjena vrijednost radova na uklanjanju objekata je 283.000 eura, ali inspektorat je najnižu ponudu dobio od tvrtke iz Pule koja je rušenje procijenila na 254.283 eura, odnosno 317.854 eura s PDV-om. Bageri su u uvalu stigli serpentinom koju je Latković svojedobno nazivao vatrogasnim putem, iako vatrogasci njome nisu mogli prometovati. I taj put je u planu za uklanjanje, kao i betonski jacuzzi, betonska obala, podrumi, lukobran te vodosprema.

Iako je rješenje o rušenju odavno pravomoćno, Latković je pokušavao sve to usporiti jer se njegova tvrtka žalila na javnu nabavu. Državna komisija ga je odbila zaključivši da njegova tvrtka kao bespravni graditelj nema pravni interes. Naime, naveli su mu da je sam trebao ukloniti što je bespravno sagradio, a ne da mu država još plati uklanjanje ako bi kojim slučajem njegova tvrtka prošla kao najbolja na natječaju.

Protiv Latkovića optužnicu je podignulo i Državno odvjetništvo u Splitu, no činjenice nisu zaustavile predsjednika Zorana Milanovića da ga brani u kontroverznom istupu. Latković ga je, inače, financirao u kampanji.

- I ovi zavidni koji ga gledaju s balature mrze ga ustvari zato što nešto ima. To rade prvenstveno samo zato. Dakle, ljudi su zavidni. To je čovjek koji se bavi proizvodnjom robe, znate, to je nešto, to je više nego neki paraziti koji ga kritiziraju iz mržnje. Ponosan sam na čovjeka koji ima 82 godine, koji nikad nije bio priveden, nikad nije zakonski odgovarao - zborio je Milanović u jeku prosvjeda protiv uništavanja jedne od najljepših uvala na obali.

Latković je uništio i raznolikost u moru

To je klasična okupacija državnog zemljišta. Riječ je o pomorskom dobru. Bez aktivizma mještana ovo se ne bi dogodilo. Oni su oslobodili uvalu nakon 21 godinu. Kad i ako ikad ova država bude normalna, onda će 2. lipnja biti njezin novi Dan državnosti. Krenuli su bageri prema SAO Vruji. Legalne su jedino kamene kućice Dinka Kovačića iz '80-ih, koje su prekrasno integrirane u prirodu. I njih je uspio uništiti. Sve ostalo je bespravno i nakazno, rekao je Boris Dežulović, koji je i sam godinama glas za spas Vruje.