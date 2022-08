'Bago je sve o Saboru napamet znao. Pitaš ga tko je najmlađi ministar, a on ispali ko iz topa'

Teško me nešto može šokirati, ali ovo me izulo iz cipela. On je bio fanatik novinarstva, surovi profesionalac. Jedva govoreći, ne pronalazeći prave riječi, rekao nam je poznati TV reporter Andrija Jarak. Oprostio se tako od dugogodišnjeg kolege i prijatelja Mislava Bage, koji je preminuo jučer u 49. godini. Vijest o tragičnoj smrti nagrađivanog novinara, urednika, reportera i voditelja objavila je medijska kuća Nova TV, na kojoj je Bago radio posljednjih 13 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mislav je ostavio neizbrisiv trag na hrvatsko novinarstvo, ali i na našu redakciju. Bio je omiljeni kolega i urednik, uvijek spreman pomoći. Od Mislava smo svi puno učili i divili se njegovoj strasti prema poslu, uvijek s nekom novom idejom, uvijek korak dalje. Njegov prerani odlazak veliki je gubitak za sve nas - izjavila je Ksenija Kardum, direktorica Informativnog programa Nove TV.

Utučeni Jarak se prisjetio kako su se upoznali još dok su radili na HRT-u, a na Novoj TV su proveli zajedno 12, 13 godina. S Bagom je, kaže nam, rado surađivao, njihov odnos opisuje kao fair play, uvijek korektan.

- On je novinarstvo živio 25 sati dnevno, nikad mu ništa nije bilo teško. Rijetko koji novinar ima takvu strast prema poslu. Nije bio maneken, nego rudar.

Onaj koji je snažno i duboko kopao. Takvih više nema.

Televizija je bila njegov život, a novinarstvo doručak, ručak i večera - govori nam Jarak.

Dodaje kako je Bago svoj život posvetio istraživanjima, izborima, aferama, poslu...

- Sve sazive Sabora znao je na pamet. Kad bi ga netko upitao tko je najmlađi ministar u Vladi, odgovarao je kao iz topa. Na ta i mnoga druga pitanja bio je kao enciklopedija, apsolutno je sve znao o politici i političarima - istaknuo je dugogodišnji kolega.

'Kralj etera'

Mislav Bago je karijeru započeo kao novinar/istraživač na HRT-u u redakciji "TV Parlamenta". Godinu poslije radi i priloge za redakcije informativnog i religijskog programa. Istodobno je pratio stranački život i Hrvatski sabor. Specijalizirao se u unutarnjoj politici za rad Vlade i Hrvatskog sabora. Godine 1995. sudjeluje u stvaranju prvih izbornih emisija, onome po čemu će ga pamtiti široka hrvatska javnost. Od tada aktivno prati sve procese vezane uz izbore: godine 2001. je prvi put autor izbornog projekta, a nakon toga je nastavio taj posao iznimno uspješno raditi za sve izbore u Hrvatskoj.

Bio je i urednik emisije "Otvoreno od 2006. do 2008.", a godinu dana poslije postaje urednik i novinar na Novoj TV. Sudjeluje od početka u svim važnim projektima informativnog programa, od predsjedničkih, parlamentarnih lokalnih izbora do izbora za Europski parlament. Prati sve velike događaje poput političkih afera, ali i drugih događaja koji su uvelike utjecali na hrvatsko društvo. Dobitnik je niza nagrada za svoj rad.

Nagradu Marija Jurić Zagorka HND-a dobio je 1998. za najbolju reportažu te 2003. i 2006. za najbolji intervju, nagradu Novinar godine 2006. za seriju intervjua s bivšim premijerima Ivom Sanaderom i Ivicom Račanom.

Teško su riječi izlazile jučer iz šokiranih kolega, prijatelja i poznanika velikog novinara. U suzama su nam govorili kako ne vjeruju da Mislava više nema. Predsjednica Europske federacije novinara i ugledna novinarka Maja Sever je prijateljstvo s Bagom započela još 90-ih. Bili su kućni prijatelji. S njim se zadnji put čula u četvrtak. I ništa nije dalo naslutiti da je to njihov posljednji razgovor. Maja je neutješna. Tijekom jutra sjedila je na nekoj klupici i plakala.

- Iako je bio izuzetno dobar i drag, nikad na van nije htio isticati dobrotu. Mnogi bi se iznenadili da čuju kolikima je Mislav Bago pomogao, počevši od mene. I privatno i profesionalno. Dobrih deset godina svake nedjelje bio je kod mene doma. Moja djeca su uz njega odrastala. Imali su i lutku Štrumpfa kojeg su zvali Bago - prisjetila se Maja.

Ističe kako je bio istinski profesionalac, ali nije živio samo za posao. Imao je obitelj, prijatelje, privatnu sreću, normalan život, dobrog dečka iz Velike Gorice. Brinuo je o nećakinjama, baki, a živio je i za njihovo piće nakon posla. S njim je, priča Sever, stalno bila neka zafrkancija, predstava. I sad bi, govori Maja više za sebe, Bago rekao: "Hajde, brže s tim, nemoj sad filozofirati...". Nerijetko su se nalazili i u kvartu, okupila bi se ekipica, pa su ta druženja prozvali kolegijima. Analizirali su dan i bila je to dobra politička ironija. Bagi su ti susreti bili važni.

'Nedostajat će'

- Često smo se smijali svakodnevnim političkim događanjima. Dojurio bi u svom plavom odijelu jer je baš završio s izvještavanjem iz HDZ-a, a čekale su ga 'Večernje vijesti'. Tih sat ili dva proveo je s nama - rekla je Maja.

U sebi je imao silinu osjećaja za ljude. Ljutila ga je nepravda, pa kad nešto društvo nije moglo riješiti, Bago bi nazvao Maju. Požalio bi joj se i imao sto prijedloga. Maja ne pamti koliko puta joj je izgovorio: "Hajdemo napraviti ovo za tvoju Baniju, hajdemo ono...". Silno senzibiliziran s ljudskom patnjom, ogorčen na bahatost političara, što nije ni pokušavao sakriti. Jasno je i na malim ekranima pokazivao što misli o ljudima koje ne dira patnja vlastitog naroda. Dobrotu nije olako pokazivao. Samo kad je bio u društvu najbližih, ozbiljan izraz lica zamijenio bi osmijehom, toplinom, nježnosti. Maja pamti baš takvo lice kad je lani udomio svoju Malu.

- Svi su ga odgovarali od ideje da uzme psa. Govorili su mu da je stalno na poslu, da puno radi i to bez radnog vremena. Samo sam mu ja dala podršku, uvjeravala ga da su druga vremena, da Malu može voditi sa sobom na posao. U šaku mu je stala kad ju je doveo doma - prisjetila se Maja.

Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, izrazio je sućut obitelji i prijateljima.

- Ovo je veliki šok za sve nas. Ne mogu vjerovati da ga više nema. Golema tuga! Bili smo prijatelji 25 godina. Nevjerojatno dobar čovjek. Sjajan novinar koji se nikad nije libio postavljati prava pitanja. Veliki gubitak za našu profesiju. Zbogom, dragi prijatelju - izjavio je Zovko.

Mislav je cijenio sve svoje kolege, s brojnima je bio dobar prijatelj, a bio je spreman pomoći baš svima. Velikog prijateljstva između njega i novinarke Tatjane Krajač, koja je preminula 2018. godine, prisjetila se nekadašnja SDP-ovka Milanka Opačić.

- Tatjanin odlazak ga je silno pogodio. Danima je bio utučen, nije mu bilo ni do čega. Oboje su imali ljudsku dimenziju. To sam silno cijenila kod njih. - rekla nam je Opačić.

Od Mislava Bage se oprostio i RTL-ov voditelj Zoran Šprajc.

- Dragi moj, predragi moj kolega, drug i prijatelj, legenda jedna, ljudina jedna, pa kud sad i ti, čovječe dobri! Iskrena i duboka sućut svima tvojima i svim tvojim kolegama s Nove TV - napisao je Šprajc.

Živio novinarstvo

Mislav Bago je živio novinarstvo. Postavljao je prava pitanja, uporno i opetovano. Jedna od najpoznatijih njegovih izreka, koju je često znao političarima reći u lice, bila je: "Ovdje ja postavljam pitanja!". U centru njegova rada uvijek su bili građani i njihova dobrobit. Skretao je pažnju na važne stvari, educirao je kolege, ali i publiku.

- Zvala sam ga jutros da mi kaže da je to grozna izmišljotina. Zvala i zvala... Pisala poruke... I onda sam dobila potvrdu da je stvarnost, a ne neki ružan san iz kojeg ću se probuditi - rekla je Bagina dugogodišnja kolegica Ivana Paradžiković za Slobodnu Dalmaciju. Istaknula je da je Mislav bio jedan od rijetkih koji je bio uz nju kad joj je bilo teško, brinuo se za djecu u redakciji, studente te da sebe nikad nije uzvisivao. Uvijek je za sve bio dostupan. Kolega, prijatelj!

Imao je silinu osjećaja za ljude. Ljutila ga je nepravda, kaže novinarka Sever o Bagi.

Najčitaniji članci