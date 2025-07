Bajagu ne žele u Solinu: 'Takve zabrane su su tužne, a i opasne'

Otkazali smo koncert na festivalu u Solinu. Nadamo se da će se u budućnosti steći uvjeti za svirku, objavio je crnogorski pjevač Rambo Amadeus i otkazao koncert u Solinu jer su prije toga pjevaču Momčilu Bajagiću Bajagi organizatori otkazali nastup.

Vijest o otkazanom koncertu objavio je Kawa Fest, koji se odvija u sklopu Solinskoga kulturnog ljeta: "Ovim vas putem obavještavamo da je koncert sastava Bajaga & Instruktori, koji je u sklopu ovogodišnjeg Kawa Festa trebao biti održan u petak, 22. kolovoza 2025., otkazan zbog sigurnosno-tehničkih razloga". Međutim, kako se neslužbeno doznaje, organizatori su bili izloženi pritiscima pojedinih udruga i skupina koje Bajagu doživljavaju kao politički nepoželjnu osobu.

Prije toga Bajagi je zabranjen koncert u Sisku jer su nove gradske vlasti, na čelu s gradonačelnikom Domagojem Orlićem iz HDZ-a, rekle kako nemaju dovoljno novca da plate njegov nastup na Dan grada. Uz to, HDZ u Dugom Selu također je zatražio da se otkaže Bajagin nastup koji bi trebao biti 19. rujna jer, kako tvrde, "svojim pjesmama i javnim nastupima vrijeđa osjećaje branitelja i otvara nezacijeljene rane iz Domovinskog rata". Međutim, tamošnji gradonačelnik Nenad Panian, koji je u ratu bio u HOS-u, rekao je kako to ne dolazi u obzir.

- Bio je tu u Dugom Selu i Miroslav Ilić, pa iz HDZ-a nisu ništa rekli, a sad su odjednom veliki Hrvati. Samo, ja to ne pušim. Glazbeni ukusi su različiti i tko nešto voli, neka izvoli - rekao je Panian za Novi list.

Nadalje, branitelji su se dignuli na noge i na Krku, gdje žele zabraniti nastup Lepe Brene. U otvorenom pismu upućenom nadležnim institucijama, udruge traže otkazivanje njezinih nastupa u klubu Diamond, najavljujući mogućnost prosvjeda ako koncerti ipak budu održani.

- Zabrana bilo koje glazbene manifestacije je kontraproduktivna i više govori o onima koji zabranjuju nego o izvođačima. Glazba je tu da spaja ljude, ne da ih razdvaja. Svaka zabrana, bez stvarno opravdanih razloga, samo dodatno popularizira izvođače i daje im publicitet koji možda ne bi ni imali. Ako je jedini razlog to što netko dolazi iz druge države, to je žalosno i neprihvatljivo. Ljudi često reagiraju na temelju rekla-kazala, što je krajnje neozbiljno. Ne možete, primjerice, dimnjačaru zabraniti da čisti dimnjak jer je iz druge zemlje, pa tako ni glazbeniku da svira. Zabrane su opasne jer uskraćuju pravo ljudima koji žele slušati određenu glazbu da to i učine - rekao je Bojan Mušćet, glazbeni kritičar. 