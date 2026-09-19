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SKANDAL EKONOMISTA PLUS+

Bajka o Vuku, Fondu i ovcama: Wall Street ga je progutao... Ali ostala mu je vila s bazenom

Piše Boris Rašeta,
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Bajka o Vuku, Fondu i ovcama: Wall Street ga je progutao... Ali ostala mu je vila s bazenom
Vuk Vukovi?, asistent na ZŠEM-u i izvršni direktor tvrtke Oraclum Intelligence Systems | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Slučaj Vuka Vukovića, nekad slavljenog ekonomista i data-analitičara prerastao je u istragu poslovanja njegova hedge fonda Orca. A tu su i pitanja o njegovu usponu u krugu domaćih neoliberala, piše novi Express

Zar i ti, sine Vuče? Da je neki drugi iz kružoka hrvatskih “neoliberala” uhićen zbog muljanja s vrijednosnim papirima, a ne Vuk Vuković, javnost ne bi bila previše iznenađena. To je čopor mladih lavova, brutalnih predatora koji bi javni sektor rezali motornom pilom Javiera Millea, zagovarajući čvrst sustav pravila, koja naravno vrijede za druge, ne za njih. Pojedini naši neoliberali bjesomučno su reklamirali svoje dionice kako bi im digli cijenu, što je nedopustivo, neki su kupovali dionice svoje javne tvrtke koristeći insajderske informacije, ali izjeo vuk magare, ovo je Hrvatska. John Locke je rekao kako liberalni kapitalizam ima “nizak, ali solidan temelj sebičnosti”, a većina tih ljudi ima nadrealno razvijenu sebičnost i slabo razvijen smisao za opće dobro. Američki su moguli, zbog grižnje savjesti, iskupljenja na onom i dobrog pamćenja na ovom svijetu, u trećoj četvrtini života obično osnivali humanitarne zaklade, galerije, dječje domove, ubožnice, škole: Muzej Getty, Zaklada Rockefeller (plus University of Chicago), Zaklada Billa & Melinde Gates, Waren Buffet (koji će 99 posto bogatstva darovati zakladi Gatesovih) i legija drugih željeli su i žele ostaviti trag u beskraju. Ni Mick Jagger ne namjerava ostaviti pola milijarde funti djeci, to bi ih upropastilo. A kod nas? Zaklada Kutle, Todorić, Rajić, Rimac... Nemaju nikakve šanse, znamo ih.

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Komentari 11
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