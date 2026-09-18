Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot nije imao puno iskustva u letenju s motornim zmajem...'

Osječanin M. G. (64), amaterski pilot motorne letjelice, poginuo je u avionskoj nesreći u petak oko 10 sati nedaleko od sportskog aerodroma Sopot kraj Vinkovaca. Za nesreću se doznalo nakon što je PU vukovarsko-srijemska dobila dojavu da je kraj Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Na mjesto događaja upućeni su djelatnici policije, vatrogasna služba, ekipa Hitne pomoći te helikopter s medicinskim osobljem.

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Letjelica se srušila u kukuruzno polje veoma brzo nakon polijetanja, na teren koji se nalazi nekoliko stotina metara od poletne staze na sportskom aerodromu Sopot. Neslužbeno se doznaje kako je pilot u letjelici bio iznimno teško ozlijeđen, ali živ, te da su ga djelatnici medicinske pomoći pokušali održati u životu, no unatoč tome je preminuo.

- Nastradali pilot više je godina član osječkog aviokluba. Imao je iskustva u letenju Cessnama. Prije nekoliko godina kupio je letjelicu, tzv. motornog zmaja, pa je za to zatražio dodatnu dozvolu letenja. Još ne znamo što se točno dogodilo prije kobnog slijetanja i što je razlog nesreće - kažu u osječkom avioklubu.

O nesreći se oglasila i Agencija za istraživanje nesreća, koja je potvrdila da je nastradao državljanin Hrvatske.

- Istražitelji zrakoplovnih nesreća Agencije izašli su na mjesto događaja te je obavljen očevid i prikupljanje podataka relevantnih za sigurnosnu istragu. Nakon sigurnosne istrage rezultati će biti objavljeni - stoji u priopćenju Agencije.

Kako se nadalje neslužbeno doznaje, M. G. je kupljenog motornog zmaja uskladištenog čuvao više od dvije godine u Aeroklubu Vrabac u Sopotu. Odnedavno je bio član navedenoga kluba. U petak je došao provozati letjelicu iako nije imao dovoljno iskustva u takvom letu.

- Riječ je o članu našega kluba. Imao je sve položeno za pilota i dozvolu za letenje za motornog zmaja. Nije imao mnogo iskustva u letenju motornim zmajem - kažu nam u vinkovačkom avioklubu te dodaju kako im nije poznato što je razlog prinudnog slijetanja zmaja, odnosno njegova pada u kukuruzno polje. To će se doznati nakon očevida i utvrđivanja svih činjenica te svega što je prethodilo početku leta zmajem.

Očevid je na mjestu događaja trajao nekoliko sati. Iz kukuruza se letjelica nije vidjela.

I u travnju ove godine u Ivankovu nedaleko od Vinkovaca također je pao avion koji je poletio s aerodroma u Sopotu. Pilot je iz Vinkovaca uzletio u Cessni, a nakon nekog vremena letjelica je imala problem s motorom. Pilot je tad odlučio prinudno sletjeti na netom obrađenu njivu. Zbog meka tla prilikom slijetanja su kotači aviona upali u zemlju, pa se letjelica okrenula naopačke. Pilot se ozlijedio, ali nije bio u životnoj opasnosti. Cessna je vlasništvo vinkovačkog Aerokluba Vrabac.