Obavijesti

News

Komentari 2
AVIONSKA NESREĆA

Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot nije imao puno iskustva u letenju s motornim zmajem...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 2 min
Detalji tragedije kod Vinkovaca: 'Pilot nije imao puno iskustva u letenju s motornim zmajem...'
12
Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pilot (64) htio je iskušati let s motornim zmajem. Srušio se kod Vinkovaca.

Osječanin M. G. (64), amaterski pilot motorne letjelice, poginuo je u avionskoj nesreći u petak oko 10 sati nedaleko od sportskog aerodroma Sopot kraj Vinkovaca. Za nesreću se doznalo nakon što je PU vukovarsko-srijemska dobila dojavu da je kraj Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Na mjesto događaja upućeni su djelatnici policije, vatrogasna služba, ekipa Hitne pomoći te helikopter s medicinskim osobljem.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca Vinkovci: Srušio se zrakoplov između Rokovaca i Vinkovaca
5
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Letjelica se srušila u kukuruzno polje veoma brzo nakon polijetanja, na teren koji se nalazi nekoliko stotina metara od poletne staze na sportskom aerodromu Sopot. Neslužbeno se doznaje kako je pilot u letjelici bio iznimno teško ozlijeđen, ali živ, te da su ga djelatnici medicinske pomoći pokušali održati u životu, no unatoč tome je preminuo.

- Nastradali pilot više je godina član osječkog aviokluba. Imao je iskustva u letenju Cessnama. Prije nekoliko godina kupio je letjelicu, tzv. motornog zmaja, pa je za to zatražio dodatnu dozvolu letenja. Još ne znamo što se točno dogodilo prije kobnog slijetanja i što je razlog nesreće - kažu u osječkom avioklubu.

O nesreći se oglasila i Agencija za istraživanje nesreća, koja je potvrdila da je nastradao državljanin Hrvatske.

- Istražitelji zrakoplovnih nesreća Agencije izašli su na mjesto događaja te je obavljen očevid i prikupljanje podataka relevantnih za sigurnosnu istragu. Nakon sigurnosne istrage rezultati će biti objavljeni - stoji u priopćenju Agencije.

Kako se nadalje neslužbeno doznaje, M. G. je kupljenog motornog zmaja uskladištenog čuvao više od dvije godine u Aeroklubu Vrabac u Sopotu. Odnedavno je bio član navedenoga kluba. U petak je došao provozati letjelicu iako nije imao dovoljno iskustva u takvom letu.

- Riječ je o članu našega kluba. Imao je sve položeno za pilota i dozvolu za letenje za motornog zmaja. Nije imao mnogo iskustva u letenju motornim zmajem - kažu nam u vinkovačkom avioklubu te dodaju kako im nije poznato što je razlog prinudnog slijetanja zmaja, odnosno njegova pada u kukuruzno polje. To će se doznati nakon očevida i utvrđivanja svih činjenica te svega što je prethodilo početku leta zmajem.

Očevid je na mjestu događaja trajao nekoliko sati. Iz kukuruza se letjelica nije vidjela.

I u travnju ove godine u Ivankovu nedaleko od Vinkovaca također je pao avion koji je poletio s aerodroma u Sopotu. Pilot je iz Vinkovaca uzletio u Cessni, a nakon nekog vremena letjelica je imala problem s motorom. Pilot je tad odlučio prinudno sletjeti na netom obrađenu njivu. Zbog meka tla prilikom slijetanja su kotači aviona upali u zemlju, pa se letjelica okrenula naopačke. Pilot se ozlijedio, ali nije bio u životnoj opasnosti. Cessna je vlasništvo vinkovačkog Aerokluba Vrabac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Poljski ministar upozorio Ukrajinu zbog fašizma. Spomenuo je i Hrvatsku
ČLANSTVO U EU

Poljski ministar upozorio Ukrajinu zbog fašizma. Spomenuo je i Hrvatsku

Sikroski je rekao da Ukrajina danas ima dovoljno neupitnih heroja među ljudima koji zemlju brane od ruske agresije, zbog čega nema potrebe uzdizati osobe čija je prošlost obilježena ratnim zločinima
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište
GOSPIĆ-SVJETSKA TEMA

Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište

Kako Vlada Republike Hrvatske već mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj slučaj ilegalnog uvoza opasnog otpada i ekocida u schengenskom području, pozvao sam Komisiju da nastavi pratiti ovaj slučaj, poručio je Gordan Bosanac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026