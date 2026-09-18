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DIGITALNI NADZOR PLUS+

VLADEK PRATI I PAMTI Rusija ima alat kojim prati građane: 'Nema opcije da kažeš ne...'

Piše Paula Bosančić,
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VLADEK PRATI I PAMTI Rusija ima alat kojim prati građane: 'Nema opcije da kažeš ne...'
Foto: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS/24sata montaža
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• Aplikacija Max novi je državni komunikacijski servis • Ovo je jedan od najsofisticiranijih oblika digitalnog nadzora, kažu stručnjaci

U posljednjih godinu i pol deseci milijuna Rusa instalirali su aplikaciju Max, novi državni komunikacijski servis koji bi trebao zamijeniti Telegram i WhatsApp. Službeno, riječ je o modernoj ruskoj "superaplikaciji" za dopisivanje, plaćanje, pristup državnim uslugama i niz drugih svakodnevnih funkcija. No istraživanje pokazuje da Max istodobno ima mogućnosti nadzora kakve stručnjaci opisuju kao iznimno opasne.

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