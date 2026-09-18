• Aplikacija Max novi je državni komunikacijski servis • Ovo je jedan od najsofisticiranijih oblika digitalnog nadzora, kažu stručnjaci
DIGITALNI NADZOR PLUS+
VLADEK PRATI I PAMTI Rusija ima alat kojim prati građane: 'Nema opcije da kažeš ne...'
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U posljednjih godinu i pol deseci milijuna Rusa instalirali su aplikaciju Max, novi državni komunikacijski servis koji bi trebao zamijeniti Telegram i WhatsApp. Službeno, riječ je o modernoj ruskoj "superaplikaciji" za dopisivanje, plaćanje, pristup državnim uslugama i niz drugih svakodnevnih funkcija. No istraživanje pokazuje da Max istodobno ima mogućnosti nadzora kakve stručnjaci opisuju kao iznimno opasne.
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