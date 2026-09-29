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REPORTAŽA IZ ZAGREBA

BAJS, GUŽVE I SMEĆE Drugi je dan štrajka u metropoli: 'Jučer je sve bilo kak' treba, a danas..'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
BAJS, GUŽVE I SMEĆE Drugi je dan štrajka u metropoli: 'Jučer je sve bilo kak' treba, a danas..'
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Foto: D. Puklavec, J. Regović, Pixsell
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Vidjet ćemo hoće li se dogovoriti i hoće li ovaj ciklus prestati ili će se s njim nastaviti, rekao nam je Igor koji je šetao Trgom...

Građani na Bajsevima, tek dva tramvaja na tračnicama i jedan autobus na zagrebačkim ulicama. Na Trgu bana Josipa Jelačića poneka vrećica smeća izvan prepunjenih kanti. Tako je izgledao Zagreb u utorak rano ujutro, na početku drugog dana štrajka. 
Na Remizi, kao i dan ranije, okupljali su se ZET-ovci. Pilo se nešto toplo, razgovaralo i čekalo. Kako se grad budio, tako su građani prolazili pored njih. 

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Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu VIDEO
Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu | Video: 24sata/pixsell

- Uhljebi, uhljebi - dobacio je jedan prolaznik. Drugi nije ostao samo na tome.

- Uhljebi, brat protiv brata, jesu li vam dobri sendviči - dobacio je prema radnicima. Iz kruga ZET-a kratko se čuo ženski glas: "Pozdravi si mamu".

ŠTRAJK U METROPOLI Javni je prijevoz moguće nadomjestiti, odvoz smeća nije
Javni je prijevoz moguće nadomjestiti, odvoz smeća nije

No, Zagreb je drugog dana štrajka ponovno bio gotovo bez javnog prijevoza. Sindikalisti su ujutro poručili kako većina zaposlenika i dalje podržava sindikalne akcije.

Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Kao što je bilo izjašnjavanje naših radnika prošli tjedan, 78 posto radnika izjasnilo se da podržava sindikalne akcije. Nakon svih izjava gradonačelnika ovo se prelijeva na gotovo apsolutnu podršku sindikatima. S Remize je izašao samo jedan tramvaj. Naši odvjetnički timovi radili su cijeli jučerašnji dan, očekujemo ročište i nadamo se da će štrajk biti zakonit, kako i smatramo da jest. Netko nije htio biti rješenje problema nego uzrok problema - rekao je sindikalist Dražen Jović.

Oko 13 sati na zagrebačkom Županijskom sudu trebalo bi se održati ročište na kojem će se odlučivati o legalnosti štrajka. Iz ZET-a  su potvrdili da su u utorak na zagrebačkim ulicama bila dva tramvaja i jedan autobus. U jednom od njih, tramvaju broj 17, ponovno je bila vozačica Kristina Jozinović. Kao i jučer, krenula je na svoju liniju.

Zagreb: Novi Zagreb tijekom drugog dana štrajka radnika Zagrebačkog holdinga
Zagreb: Novi Zagreb tijekom drugog dana štrajka radnika Zagrebačkog holdinga | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U tramvaju prema Trgu bilo je nekoliko desetaka ljudi. I dok su se oko štrajka lomila koplja, za Kristinu su putnici uglavnom imali samo riječi hvale.

PARALIZA ZAGREBA DRUGI DAN ŠTRAJKA Spremnici smeća puni kod Jelačićeva trga, jutros čisti 20 kamiona Čistoće
DRUGI DAN ŠTRAJKA Spremnici smeća puni kod Jelačićeva trga, jutros čisti 20 kamiona Čistoće

- Svaka joj čast. Odgovorno radi svoj posao. Nije nas ostavila na cjedilu. Svakako treba dobiti nagradu za svoj rad. Ljudi se trebaju boriti za svoja prava, ali ne trebamo mi svi patiti zbog njih - rekla nam je jedna putnica. Nisu, međutim, svi dijelili takav stav.

- Ne smije im se popustiti. Treba se znati neki red. Trebaju se boriti za svoja prava, ali ne smiju ovako paralizirati grad. Ljudi rade i za manje plaće pa nikome ništa, nitko ih ne podržava - rekao nam je Ivan. Na Trgu bana Josipa Jelačića prizor je bio neobičan. Na mjestu gdje su inače ljudi koji čekaju tramvaje bilo je tek nekoliko građana.

Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu
Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Vidjeli smo da je Kristina jutros ponovno krenula u vožnju, čekamo je - rekao nam je jedan od njih. I dok je promet mirovao, Zagreb je ipak morao funkcionirati. Na Trgu je bilo tek ponešto smeća u kantama, ali i nekoliko vrećica ostavljenih pokraj njih.

- Jučer je, koliko sam pratio, sve funkcioniralo kako treba. Tu sad ima smeća. Vidjet ćemo hoće li se dogovoriti i hoće li ovaj ciklus prestati ili će se s njim nastaviti - rekao nam je Igor dok je šetao Trgom. A na Glavnom kolodvoru vodila se 'bitka' za svaki Bajs. Malo iza osam sati više nije bilo nijednog slobodnog bicikla. Zagrepčani su ih masovno uzimali i nastavljali put prema svojim odredištima.
Grad nije stao potpuno. Ali jutro je vrlo jasno pokazalo koliko mu javni prijevoz znači.

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Komentari 15
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