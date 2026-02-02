Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'

Uoči dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića koji se treba održati u ponedjeljak u 18 sati, iz Gradske uprave se doznaje da Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju potrebnu za održavanje programa i prijenos.

Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju, poručila je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj te je za sva pitanja uputila na organizatore.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Vlada organiziranjem dočeka rukometaša udara na Grad, krši Ustav i radi nezapamćeno institucionalno nasilje. Sinoć je rekao kako dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak neće biti jer nisu mogli udovoljiti njihovom zahtjevu da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i pjevač Marko Perković Thompson.

Vlada je, pak, na telefonskoj sjednici donijela zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za rukometaše u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

U priopćenju Vlade navodi se da je riječ o događaju "nacionalnog karaktera i značaja", a ne isključivo lokalnog, te se pri donošenju odluke vodilo računa o interesu građana i željama rukometaša.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj ranije je poručila da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada te da Vlada takav zahtjev nije uputila Gradu.

Policija spriječava komunalne redare

Na trgu su i komunalni redari koji su počeli postavljati traku, ograđivati prostor u blizini fontane i pozornice, ali su je na naredbu policije uklonili.

- Komunalni redari postupit će kao i inače u takvim situacijama i ispisati kazne kad se krši Odluka o komunalnom redu i sankcionirati svako njeno kršenje - kažu za 24sata iz Grada.

Podsjetimo, Hrvatski rukometni savez otkazao je u nedjelju doček jer gradske vlasti u Zagrebu nisu dozvolile nastup Thompsona. Pa je onda Vlada preuzela doček, ali nije tražila suglasnost grada. Samo su odlučili tako.

- Ako Vlada organizira događaj na javnoj površini bez dozvole, zašto onda građani ne bi gradili na morskoj obali bez dozvale. Je li to normalno? Je li normalno da na Trgu bana Jelačića policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju iako Vlada nema dozvolu. Po kojim ovlastima i zakonima to rade? Je li Hrvatska pravna država ako se ovo događa? Kršenje Ustava, zakona, lokalne autonomije. - kazao je ranije Tomašević.

