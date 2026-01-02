Baka i deda servis u Križevcima: Mogu zaraditi za čuvanje unuka

Obavijesti

GRAD UVEO NAKNADE

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović za Hinu je izjavio da su Križevci nakon Samobora odlučili uvesti naknadu za „baka - djed servis“. Za mjeru je u proračunu osigurano otprilike 180.000 eura

Križevačke bake i djedovi u 2026. godini mogu mjesečno zaraditi 250 eura za čuvanje svojih unuka i unučica predškolske dobi, priopćili su u petak iz Grada Križevaca.

Uvjet za primanje naknade jest da su roditelji zaposleni ili studiraju te da prebivaju u Križevcima. Njen korisnik je dijete predškolske dobi s navršenih minimalno godinu dana starosti, uz uvjet da nije polaznik niti jednog dječjeg vrtića niti obrta dadilja. Ako dijete bude upisano u dječji vrtić u tijeku korištenja prava iz Poticajne mjere, s danom upisa u dječji vrtić gubi pravo na novčanu naknadu. Stekne li pravo upisa u dječji vrtić, a isto pravo ne iskoristi ili isto pravo prestane koristiti tijekom pedagoške godine, ne može dobiti naknadu.

Cilj ovakvog poticanja na mjeru su pružanje podrške obiteljima čija djeca nisu upisana u dječje vrtiće zbog nedostatka kapaciteta. Ujedno, omogućavanje bakama i djedovima dodatne izvore prihoda kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke.

Gradonačelnik Katanović kaže da su u proračunu za ovu godinu osigurali i dvostruko više novca za naknade rodiljama, odnosno 100.000, dok je prošle godine za nju bilo rezervirano 50.000 eura. Tako će za prvo rođeno dijete grad darovati 500 eura, a za svako novu pridošlicu u obitelji iznos će rasti po sto eura. Prošle godine ta je naknada iznosila 200 eura za prvorođenče.

