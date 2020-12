Ja sam vam jadno staro čeljade, meni znaju kad sam doma, kad nisam i gdje sam. Otišla sam gonit' ovčine, a kad sam se vratila, vina nije bilo. Nisam ja jadna ni primijetila odmah.. sad nemam za goste, ako mi tko dođe. Da mi barem vino vrate - rekla nam je u ponedjeljak Marija Ikač, 86-godišnja starica iz Kolarine kraj Benkovca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Policija je tog jutra izvjestila da je između 2. i 9. prosinca u Kolarini– Benkovac, netko iz konobe u vlasništvu 86-godišnjakinje otuđio oko 400 litara vina.

- Materijalna šteta iznosi više tisuća kuna, a protiv nepoznatog počinitelja je državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog krađe - kaže Sonja Šimurina, policijska glasnogovornica.

Lopova traže. I baka Marija bi ga rado upoznala. Oči joj se vlaže dok nas vodi u konobu gdje joj stoji vino u bačvama od inoxa. Otvara dvostruka vrata, metalna i drvena. Pitamo jesu oboja vrata provalili.

- Ova su mi bila ostala otključana. Sve su izlili, ni kap nije ostala.. Puno mi je to vino vridilo. Nisam bila doma, jer da jesam, ne bi ga odnijeli! Ja bi njih štapom, bilo čime, ali ne bi ga uzeli, jer krvavo se to stiče. Sama sam vinograd radila, ali je došla bura i sve pokidala. Zato mi je sin kupio grožđe, naručio i platio pa smo napravili vino. Sama sam pa moram imati ako mi 'ko dođe. Imam visoki tlak pa ne smijem crno. Pomiješam žuto s malo vode pa poslije ručka popijem čašu bevande, to me drži - kazuje nam baka Marija kojoj su lopovi ostavili cijelu bačvu bijelog, ostalo joj je i nešto bijelog vina od lani.

U dvorištu laju tri hrvatska ovčara. Pitamo kako oni nisu otjerali kradljivca.

- Vezani su. Pustila bi ih ja, ali mi plaše ovce. Od svega sam ustrašena i nemoćna, ovako stara. A ne mogu stalno biti doma, volim raditi i ići u polje, tako sam navikla. Ne znam tko mi je to napravio, ali i da znam, bilo bi me strah reći. Petero djece sam odgojila i školovala, dvije kćeri i tri sina. Svi osim jedne kćeri su mi u inozemstvu. Pomažu mi da preživim, jer nemam od čega živjeti. Dolaze mi ljeti. Da nije ove korone, došla bi meni dica, unučad i praunučad.. - kazuje nam tužna okradena starica.