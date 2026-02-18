Obavijesti

Mogući povratak

Bakir Izetbegović najavio moguću kandidaturu za Predsjedništvo BiH

Sarajevo: Konferencija za medije predsjednika SDA Bakira Izetbegovića | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U intervjuu za komercijalnu bošnjačku BIR televiziju Izetbegović je ocijenio kako je stanje u BiH katastrofalno te da ga može promijeniti jedino Stranka demokratske akcije (SDA) koju predvodi i koja je u oporbi od izbora 2022. godine

Čelnik najveće bošnjačke oporbene stranke u Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović potvrdio je kako bi mogao sudjelovati u utrci za člana Predsjedništva BiH na predstojećim općim izborima koji su u toj zemlji planirani za listopad ali je naznačio kako će za konačnu odluku sačekati mišljenje stranačkih tijela.

U intervjuu za komercijalnu bošnjačku BIR televiziju Izetbegović je ocijenio kako je stanje u BiH katastrofalno te da ga može promijeniti jedino Stranka demokratske akcije (SDA) koju predvodi i koja je u oporbi od izbora 2022. godine kada ju je s vlasti na razini države i Federacije BiH zbacila "trojka" koju čine SDP BiH, Naša stranka (NS) i Narod i pravda (NiP).

Ostane li sadanja vlast, prognozira Izetbegović, u BiH bi moglo doći do "belaja" odnosno velike nevolje.

Tvrdi kako nije željan nove izborne utrke jer je i ranije sudjelovao u njima i da je spreman poduprijeti bilo koga tko će unutar SDA biti prepoznat kao kvalitetan kandidat za novog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH ali je spreman "preuzeti odgovornost" ukoliko se procjeni da je on najbolji izbor.

"Mislim da je velika šansa da se na kraju krajeva ipak prema meni okrenu", kazao je Izetbegović koji je već bio član Predsjedništva BiH i to u dva uzastopna mandata od 2010. do 2018. godine.

Nakon što se u novu izbornu utrku za tu poziciju upustio 2022. godine uvjerljivo ga je porazio Denis Bećirović iz SDP-a BiH čiju je kandidaturu tada podržalo još desetak stranaka.

Bećirović je ranije potvrdio kako će ponovo biti kandidat za državni vrh na listopadskim izborima a potporu za to mu je do sada dalo 12 političkih stranaka.

Kandidaturu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH je najavio i Semir Efendić, načelnik sarajevske općine Novi Grad koji je ujedno i predsjednik Stranke za BiH (SBiH) što ju je svojedobno utemeljio Haris Silajdžić.

Nakon njegova povlačenja iz politike ta stranka tavori na političkim marginama no ima potporu u manjem dijelu bošnjačkog biračkog tijela.

Među potencijalnim kandidatima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH do sada je istaknuto samo ime Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte (DF) Željka Komšića koji se nakon dva uzastopna mandata sada nema pravo ponovo kandidirati.

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović najavio je kako će njegova stranka svog kandidata nominirati za oko mjesec dana dok su iz bloka kojega čini pet stranaka predvođenih HDZ-om 1990. također potvrdili nakanu da istaknu kandidata koji bi bio izvanstranačka osoba s prepoznatim javnim ugledom.

Na srpskoj strani do sada nema potvrđenih kandidatura a mediji nagađaju kako će sadašnja članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović vjerojatno u utrku za novi mandat jer i dalje uživa snažnu potporu svog stranačkog šefa Milorada Dodika.

Njoj će se vjerojatno suprotstaviti kandidat ujedinjene oporbe iz Republike Srpske no za sada nema naznaka tko bi to mogao biti.  

