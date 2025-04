Baković: 'Kina će pobijediti SAD u trgovinskom ratu'

Dugogodišnja specijalna dopisnica ljubljanskog Dela iz jugoistočne Azije i Kine Zorana Baković, iznijela je opsežnu analizu trgovinskog rata između SAD-a i Kine za N1. Uvjerena je da je Peking spreman na borbu do kraja u kojoj će i pobijediti.

- Ovo je sad moment biti ili ne biti, Kina je u prilici pokazati da je sila koja ne može ulaziti u odnose s drugom svjetskom supersilom na neravnopravnoj nozi i na tome inzistira, jedino iznenađenje koje je Trump priredio Kini je ono koje se odnosi na njegovu (ne)obzirnost prema vlastitoj ekonomiji i vlastitoj državi, jer Kina ne može vjerovati da je Trump u stanju žrtvovati toliko i nanijeti toliko boli prije svega vlastitom stanovništvu i potrošačima te onome u čemu je Amerika doista dominirala svijetom – ogromnom povjerenju u američku ekonomiju i američki dolar te stabilnosti američkih državnih obveznica, kojih je Kina drugi vlasnik na svijetu - rekla je Baković.

Otkrila je da se Kina spremala na ekonomski rat još od prvog Trumpovog mandata, ali da nije vjerovala da će Trump otići tako daleko.

- Opsesija u SAD-u je zaustaviti kineski rast i onemogućiti rivala na globalnoj razini, no strategija koju Kina već dulje vrijeme razvija je da u bilo kojem scenariju trgovinskog, financijskog ili oružanog sukoba podiže razinu boli koju će Amerika trpjeti zbog toga i tu se sada pokazuje da je Kina dosta spremna ušla u sve ovo, nimalo bez opasnosti da i sama dobije duboke rane - secirala je razmišljanje komunističke vrhuške u Pekingu.

Kina planira gubitak američkog tržišta nadomjestiti tako da će produbiti svoje vlastito tržište i otvoriti tržišta susjednih zemalja. Možda u budućnosti dođe i do prisnije ekonomske suradnje između EU i Kine.

Uvjerena je da Kina ima prednost zbog autoritarnog i centraliziranog upravljanja ekonomiji što nikako nije slučaj u kapitalističkoj Americi.

Foto: CHINA DAILY

- Kina računa da će podići ekonomski nacionalizam u smislu “idemo kupovati kinesko”, što se već umnogome pokazuje, a taj ekonomski nacionalizam će biti jako bitan i za najvažniji korak u narednih nekoliko desetljeća, a to je uspostava potpune kontrole nad Tajvanom. Sve to će biti dio projekta koji Kina nije zamislila da izgleda ovako kako u ovom trenutku izgleda, ali će ga svakako iskoristiti na najbolji mogući način u svoju korist - smatra Baković.

Otkrila je da je Trump Kinezima još uvijek svojevrsna enigma.

- Ono što je jedino iznenađenje za Kinu je kako je moguće, kako je uopće došlo do toga da je na čelo SAD-a došao čovjek koji to radi zato što ne zna što radi i čemu sve to vodi ili to radi s nekom namjerom koja je Kinezima jako teško razumljiva - objasnila je.

Dodala je i da partija namjerno drži tečaj juana podcijenjenim kako bi pomogla izvoznoj konkurentnosti kineskog gospodarstva. Smatra da je tajna buduće kineske pobjede u tome što je gospodarstvo SAD-a više izloženo Kini nego obrnuto.

- Po mojem sudu, Kina će izići kao pobjednik ovako ili onako - uvjerena je dopisnica.