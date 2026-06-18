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UPUĆUJE IZMJENE OVRŠNOG ZAKONA

Baksa: 'Treba uvesti zaštićeni minimum od 800 eura za ovrhe'

Piše HINA,
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Baksa: 'Treba uvesti zaštićeni minimum od 800 eura za ovrhe'
Zagreb: Ivica Baksa o uhićenju Viktorije Knežević | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

"Ovaj prijedlog traži samo jedno, da država prestane ovršavati građane ispod granice dostojanstvenog života", rekao je Baksa

Saborski zastupnik NPS-a Ivica Baksa najavio je u četvrtak da će u proceduru uputiti izmjene Ovršnog zakona kojima bi se uveo apsolutni zaštićeni minimum od 800 eura ispod kojeg se, za većinu novčanih dugova, ne bi mogla provoditi ovrha, poručivši da država ne smije ovršavati građane ispod granice dostojanstvenog života.

Ivica Baksa je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru rekao da prijedlog ne predviđa otpis dugova niti ukidanje ovrha, nego zaštitu građana s najnižim primanjima, pri čemu se ne bi dirao postojeći sustav naplate za obveze poput alimentacije i drugih zakonom propisanih iznimaka. Dodao je da bi se zaštićeni minimum vezao uz neto minimalnu plaću te automatski godišnje usklađivao.

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Istaknuo je da danas država s jedne strane utvrđuje prag rizika od siromaštva, a s druge dopušta da se građanima ovrhom zahvati i taj dio primanja, ocijenivši da je riječ o nelogičnosti koju bi izmjenama trebalo ispraviti. Naglasio je kako prijedlog ne znači da dugovi nestaju niti da vjerovnici ostaju bez zaštite.

Baksa je ustvrdio da dugotrajne blokade često ne dovode do stvarne naplate potraživanja, nego povećavaju kamate, administrativne troškove i socijalne posljedice za dužnike te stvaraju dodatne troškove za državu. Ocijenio je da trajna blokada bez realne mogućnosti naplate ne predstavlja uspješnu naplatu, nego "administriranje neuspjeha".

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"Ovaj prijedlog traži samo jedno, da država prestane ovršavati građane ispod granice dostojanstvenog života", rekao je Baksa, dodavši da "ozbiljna politika ne proizvodi skandale, nego predlaže zakone, preuzima odgovornost i traži rješenja".

Na upit novinara rekao je da bi se predložene izmjene odnosile na oko 200.000 građana, ponajprije na osobe s najnižim primanjima i umirovljenike.

Baksa: DP traži medijsku pažnju 

Upitan o prijedlogu rezolucije Domovinskog pokreta o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Baksa je rekao da "naravno moramo brinuti o našim ljudima u BiH", no smatra da Domovinski pokret time traži svoju medijsku prisutnost jer "vide u kakvoj su trenutačnoj situaciji i traže neki svoj politički prostor ispod ovog političkog neba". Dodao je da su prijedlog dobili i proučili te da će o njemu još razmisliti.

Na pitanje o imenovanju Zlatka Mateše u Nadzorni odbor Zračne luke Zagreb, Baksa je rekao da je "svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja", dodavši da je odluka o imenovanju u nadležnosti Vlade te da je ne želi dodatno komentirati.

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