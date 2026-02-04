Baksa poručio Srbiji: Hrvatska ima pravo slaviti, nemamo se kome opravdavati zbog toga

Saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa poručio je u srijedu u Saboru da Hrvatska nema obvezu nikome objašnjavati kako slavi svoje sportske uspjehe te pozvao političke aktere u Srbiji da se, umjesto reakcijom na hrvatske proslave, fokusiraju na unutarnje izazove.

Osvrnuvši se na priopćenje Ministarstva vanjskih poslova Srbije, u kojem se navodi da „javni događaji ne bi smjeli biti platforma za poruke mržnje i netolerancije“, Baksa je u slobodnom govoru upitao gdje su takve poruke bile na dočeku hrvatskih rukometaša.

Naglasio je da svaka država ima suvereno pravo slaviti svoje uspjehe na način koji smatra primjerenim. „Kao što mi ne govorimo drugima kako trebaju slaviti, očekujemo isti standard zauzvrat“, poručio je i pozvao Srbiju da se bavi problemima svojih građana.

Baksa: Stanivukovićeve izjave doživljene kao uvrede

Posebno se pritom osvrnuo na izjave gradonačelnika Banja Luke, za koje je rekao da su u Hrvatskoj doživljene kao uvredljive, te postavio pitanje zašto na njih nije bilo jednako jasnih osuda.

„Standard ne može biti jednostran”, zaključio je Baksa. Najmanje što očekujem, poručio je, isprika je gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića za nepromišljene i teške riječi.

Stanivuković je nedavno u Gračacu izjavio kako teritoriji, koje su u ratu 1990-tih držali pobunjenih hrvatski Srbi, i danas pripadaju njima.

Gost iz susjedne države iznosio je u Gračacu poruke koje dovode u pitanje suverenitet Hrvatske i na takvu poruku mora se odgovoriti jasno i nedvosmisleno, naglasio je Dario Zurovec (DZ- NL) i dodao kako je očekivao od SDSS-a da će takve poruke osuditi.

„Umjesto jasne osude, dobili smo esej o zapostavljenosti Gračaca i lekcije o tzv. toksičnom domoljublju”, rekao je Zurovec i dodao da je zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga na tom događaju sjedila u prvom redu i pljeskala Stanivukovićevu govoru, a nakon toga bila i na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Afera gradonačelnika Banja Luke jedna je ogromna afera koja se stavlja pod tepih, a rušio se ustavni poredak novcem hrvatskih poreznih obveznika, zaključio je Igor Peternel (Klub Domino i Hrvatski suverenisti).

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH u nedjelju je Stanivukovićeve izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštivanje suvereniteta zemlje.