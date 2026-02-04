Obavijesti

News

Komentari 4
'BAVITE SE SVOJIM PROBLEMIMA'

Baksa poručio Srbiji: Hrvatska ima pravo slaviti, nemamo se kome opravdavati zbog toga

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Baksa poručio Srbiji: Hrvatska ima pravo slaviti, nemamo se kome opravdavati zbog toga
Zagreb: Ivica Baksa o uhićenju Viktorije Knežević | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik NPS-a reagirao na priopćenje srpskog MVP-a i izjave gradonačelnika Banje Luke: “Standard ne može biti jednostran, očekujem ispriku”

Admiral

Saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever Ivica Baksa poručio je u srijedu u Saboru da Hrvatska nema obvezu nikome objašnjavati kako slavi svoje sportske uspjehe te pozvao političke aktere u Srbiji da se, umjesto reakcijom na hrvatske proslave, fokusiraju na unutarnje izazove.

Osvrnuvši se na priopćenje Ministarstva vanjskih poslova Srbije, u kojem se navodi da „javni događaji ne bi smjeli biti platforma za poruke mržnje i netolerancije“, Baksa je u slobodnom govoru upitao gdje su takve poruke bile na dočeku hrvatskih rukometaša. 

SVE ZBOG DOČEKA VIDEO Cirkus! Zastupnici puštali glazbu u Saboru, Paus Gustafe, a Deur Thompsona...
VIDEO Cirkus! Zastupnici puštali glazbu u Saboru, Paus Gustafe, a Deur Thompsona...

Naglasio je da svaka država ima suvereno pravo slaviti svoje uspjehe na način koji smatra primjerenim. „Kao što mi ne govorimo drugima kako trebaju slaviti, očekujemo isti standard zauzvrat“, poručio je i pozvao Srbiju da se bavi problemima svojih građana.

Baksa: Stanivukovićeve izjave doživljene kao uvrede

Posebno se pritom osvrnuo na izjave gradonačelnika Banja Luke, za koje je rekao da su u Hrvatskoj doživljene kao uvredljive, te postavio pitanje zašto na njih nije bilo jednako jasnih osuda.  

DOČEK RUKOMETAŠA Kakav obračun u Saboru. Ćipe: 'Donijet ćemo Lex Senf.' Kekin: 'Nećete dobiti vlast u Zagrebu'
Kakav obračun u Saboru. Ćipe: 'Donijet ćemo Lex Senf.' Kekin: 'Nećete dobiti vlast u Zagrebu'

„Standard ne može biti jednostran”, zaključio je Baksa. Najmanje što očekujem, poručio je, isprika je gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića za nepromišljene i teške riječi.

Stanivuković je nedavno u Gračacu izjavio kako teritoriji, koje su u ratu 1990-tih držali pobunjenih hrvatski Srbi, i danas pripadaju njima.

OPLEO PO TOMAŠEVIĆU HDZ-ovac o dočeku u Zagrebu: 'Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum...'
HDZ-ovac o dočeku u Zagrebu: 'Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum...'

Gost iz susjedne države iznosio je u Gračacu poruke koje dovode u pitanje suverenitet Hrvatske i na takvu poruku mora se odgovoriti jasno i nedvosmisleno, naglasio je Dario Zurovec (DZ- NL) i dodao kako je očekivao od SDSS-a da će takve poruke osuditi.

„Umjesto jasne osude, dobili smo esej o zapostavljenosti Gračaca i lekcije o tzv. toksičnom domoljublju”, rekao je Zurovec i dodao da je zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga na tom događaju sjedila u prvom redu i pljeskala Stanivukovićevu govoru,  a  nakon toga bila i na zajedničkoj konferenciji za novinare.

POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Ljubuški u transu dočekao brončane heroje: 'Ovo je dokaz da smo veliki rasadnik talenata'
FOTO Ljubuški u transu dočekao brončane heroje: 'Ovo je dokaz da smo veliki rasadnik talenata'

Afera gradonačelnika Banja Luke jedna je ogromna afera koja se stavlja pod tepih, a rušio se ustavni poredak novcem hrvatskih poreznih obveznika, zaključio je Igor Peternel (Klub Domino i Hrvatski suverenisti).

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH u nedjelju je Stanivukovićeve izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštivanje suvereniteta zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...
OGLASIO SE USKOK

Velika akcija hrvatske policije protiv dilera: Privedene dovode u prostorije USKOK-a u Rijeci...

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026