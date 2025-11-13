Baku Milicu obitelj iznenadila tortom za 95. rođendan: 'Čitam 24sata i bez naočala'

Baka Milica nedavno je proslavila 95. rođendan, a kao vjernu čitateljicu dnevnih novina 24sata, obitelj ju je iznenadila posebnom tortom, na kojoj se nalazi naslovnica njezina omiljenog lista. Osmijeh koji joj je tad preplavio lice bio je dovoljan da svima pokaže koliko je sitnice mogu usrećiti, a mi smo tim povodom razgovarali s njezinom unukom Daliborkom Carević, koja nam je i poslala fotografije s bakina rođendana, kad se okupila cijela obitelj i proslavila gotovo stoljeće života njihove omiljene bake. Fascinantno je, kako nam priča unuka Daliborka, da baka unatoč visokoj dobi i danas može čitati nekad i bez naočala. Rođena 30. listopada 1930. u malenom selu Kupljenovo, Milica Carević, ili jednostavno baka Milica, kako je svi zovu od milja, cijeli je život okrenuta vedrini, ljudima i malim radostima svakodnevice. Odmalena voli čitati, a ta se ljubav prema pisanoj riječi održala do danas. Kad su novine 24sata pokrenute, Milica ih je odmah počela čitati, kako je za 24sata otkrila njezina unuka Daliborka Carević. Svaki broj pročita od korica do korica, a s vremenom je postala i ponosna pretplatnica.

Foto: Privatan album

- Sve ja to pročitam, ali rebusi i križaljke su mi najdraži - poručila nam je kroz smijeh preko svoje unuke baka Milica.

U njima uživa posebno, kaže da joj to razgibava mozak i čuva bistrinu. Često ih riješi brže od mlađih članova obitelji, i to ponekad čak i bez naočala, kako nam otkriva unuka Daliborka. Iako su godine donijele svoje, baka Milica i dalje zadržava nevjerojatnu energiju i živahan duh.

'Svake godine baki napravimo tortu s omiljenim motivom'

Obitelj se često okuplja oko njezina stola uz miris kave, kolače i razgovore. Njezina vedrina i blagost nadahnjuju sve oko nje, priča nam Daliborka, koja s ostalim članovima obitelji obožava provoditi vrijeme s bakom o kojoj govori s puno topline i ljubavi.

- Svake godine baki napravimo tortu s motivom koji je posebno veseli, jednom su to novine, drugi put nešto drugo. To su naši mali trenuci radosti, jer baka se uvijek razveseli kao dijete. Kaže da joj je to najljepši poklon - osmijeh i pažnja njezinih najdražih - priča nam Miličina unuka Daliborka Carević.

Kažu da se po čovjeku vidi kako gleda na svijet, a baka Milica ga i dalje promatra otvorenih očiju, punih topline i znatiželje. Voli razgovor, voli šalu, voli dobar tekst i dobru križaljku.

U njezinu društvu čovjek se, kaže nam Daliborka, osjeća kao kod kuće, jer ističe kako njena baka Milica zna da život nije u godinama, nego u trenucima koje živimo srcem. Gotovo stoljeće života ispunila je osmijesima, ljubavlju i jednostavnom radošću svakog dana. Milica Carević i danas dokazuje da su zahvalnost, znatiželja i veselje najbolji recept za dug i sretan život uz obaveznu križaljku i neizostavne novine 24sata kraj jutarnje kave.