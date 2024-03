Balaban: Ne sjećam se da mi je Zdravko dao novac u gotovini...

U Osijeku je na Županijskom sudu nastavljeno suđenje braći Mamić za izvlačenje novca iz Dinama. Nakon Mihaela Mikića, u ponedjeljak je svjedok bio Boško Balaban koji je više puta pozivan na sud ali se do sada nije odazivao. Sudac je rekao kako ga je Balaban nazvao i rekao mu kako je iz medija saznao da je pozivan na sud, a kako je danas došao iz inozemstva, odmah se ujutro zaputio za Osijek.

- Zdravka Mamića upoznao sam dok sam igrao u Rijeci 1997. godine i tada mi je on postao menadžer. U Dinamo sam došao 2000. godine, a 2001. otišao u Aston Villu. Dinamu sam oprostio dio duga, a od odštete koji je Villa isplatila Dinamu dobio sam 75 posto iznosa, odnosno 1.6 milijuna. Mamić je svoj dio dogovarao s Dinamom. U Dinamo sam se vratio na posudbu 2003., bio deset mjeseci, pa otišao, i onda se opet vratio 2007. Koliko se sjećam Dinamo mi je sve plaćao na račun i ništa mi nije ostao dužan. Potom se dogodio transfer u Englesku. Imao sam s Mamićem ugovor o isplati novca prilikom transfera. Transfer u Englesku bio je 5,2 milijuna funti. Ne znam koliko sam točno ja dobio, a koliko on. Mislim da je bilo pola pola. Mamić me je zastupao do 2002." kazao je Balaban dodajući kako se tada posvađao s Mamićem i našao druge agente.

Obzirom da je Balaban rekao kako se ne sjeća da je od Mamića dobivao novac na ruke, predočene su mu tri potvrde da je tijekom 2002. i 2003. primio ukupno 112.500 eura. U istrazi je rekao da se sjeća tih potvrda te da mu je Mamić dao novac, a sada je rekao da se ne sjeća, ali da je moguće da je tako bilo. U istrazi je također rekao kako je od Mamića dobio milijun eura u gotovini, no na sudu je istaknuo kako nikada nije dobio toliko novca u gotovini i ne zna zašto je tada to izjavio.

Zbog bitno različitog iskaza kojega je Balaban dao u istrazi Mamićev odvjetnik Filip Glavaš uložio je prigovor smatrajući iskaz svjedoka nelogičnim, neživotnim i istaknuo je kako je očigledno da je na Balabana netko izvršio pritisak da svjedoči drugačije. "Na mene nitko nije izvršio nikakav pritisak. Moguće je samo da sam u nečemu pogriješio" rekao je Balaban.