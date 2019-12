Balada o rezaču etiketa: 'Ti si moj novi Todorić. Gotovo je!'

Redatelja Darija Juričana, kojem je u konačnici Ministarstvo uprave oduzelo ime Milan Bandić, široka javnost je upoznala na sučeljavanju na javnoj televiziji.

On je predsjednički kandidat koji vodi antikampanju i na satiričan način upozorava na raširenost korupcije. Pa je cijeli svoj program pretočio u to da će on osigurati korupciju svima. Međutim, Juričan je i prilično sistematičan redatelj, koji je snimio film o Ivici Todoriću i njegovu usponu u vrijeme kad je vlasnik koncerna Agrokor još bio prilično nedodirljiv. Juričan je jučer poslao “Ljubavno pismo gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću”, u kojem je pokazao svoje istraživačko lice.

Za potrebe filma o Bandiću Juričan i njegova ekipa već tri godine prate suđenja, čitaju optužnice, imaju sate i sate snimljenih svjedočanstava ljudi koji su zadnjih 19 godina sudjelovali u vođenju Zagreba. U pismu je pobrojio niz detalja koje je otkrio ili izvukao iz opširnih optužnica, a na kraju je Bandiću poručio: “Ti si moj novi Todorić. Gotovo je!”

'Mudra si i lukava lija, Gradonačelniče, ali ti suradnici nisu baš najbistriji pa ti se sad cijelo selo smije.'

Sve što je napisano je istina iz dokumenata, optužnica, suđenja ili potvrđeno od više svjedoka, kaže Juričan za svoje “ljubavno pismo”.

Juričan je u pismu gradonačelnika Bandića nazvao rezačem etiketa.

- Ja ću te pamtiti po tome, Gradonačelniče, kako si netom prije uhićenja 2014. godine zvao kući u Bužanovu i zavapio da se odrežu etikete na tvom namještaju marki Fendi i Hermes. To su ultraskupe, ekskluzivne marke kod kojih samo jedna sofa dostiže početnu cijenu od 200.000 kuna, ne računajući transport i takse. Taj se namještaj posebno naručuje iz Italije. Uspješni zagrebački poduzetnici se mogu sakriti pred tvojim imetkom, moj Gradonačelniče - napisao je Juričan.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Znam kako si maknuo aute od Sipe'

A zatim nastavlja s afereom o kojoj smo detaljno pisali. Radi se o tri stana u Zagrebu za koje je Uskok utvrdio da pripadaju Milanu Bandiću iako ih je kupio par Silvana i Mate Brzica iz Hercegovine. Zbog dugotrajnosti postupka sud je danas skinuo blokadu s te imovine iako je ranije Vrhovni sud više puta vjerovao dokazima Uskoka.

- Nisi žalio platiti arhitektu Antu Vrbana, koji je jedan od ta tri stana, onaj na Gračanskoj cesti u Zagrebu, uređivao po željama i ukusu tvoje bliske prijateljice. Jako me razveselilo kako si u nekoliko navrata besramno osporavao sudska rješenja - piše Juričan.

Arhitekta Antu Vrbana smo tijekom dana u više navrata pokušali dobiti, ali nije se javljao na naše pozive i poruke.

Juričan iznosi i detalje o posjetu i snimanju kadrova u Bandićevu rodnom kraju u Hercegovini. Radi se o zaseocima Pogana Vlaka i Cerov Dolac.

- Upoznao sam tvoj kraj, tamo gdje si rođen i gdje si ganjao loptu. Kasnije si tu skrivao oldtajmere u garaži, koju si, zlu ne trebalo, opremio s dvije kamere, a skupe oldtajmere na vrijeme sakrio od bosanske sigurnosne agencije SIPA-e. Mudra si ti i oprezna lija, moj Gradonačelniče, ali tvoji izvršitelji nisu uvijek najbistriji jer su zaboravili izbrisati tragove guma, pa ti se cijelo selo smije - piše Juričan.

Foto: 24sata.hr Kuća u zaseoku Cerov Dolac u Hercegovini, koja je sagrađena prije pet godina. I nama mještani kažu da je Bandić organizirao gradnju, ali njegov rođak Toni kaže da je vlasnik

Selo priča, rođak formalni vlasnik

Radi se inače o kući čije fotografije objavljujemo i koja je sagrađena prije pet godina u Cerovu Dolcu. A u dvorištu je i kip, navodno Bandićeva oca Joze. Kuća se izdvaja od svih ostalih, a u posjedovnom listu se kao posjednik vodi “Bandić Joze Mate”. O oldtimerima su nam već pričali u selu, ali nikad nisu snimljeni, a Bandić je sve opovrgno. Inače, kad smo ranije bili u Cerovu dolu za potrebe knjige “Ja, Milan”, Milanov rođak Toni Bandić nam je tvrdio da je on vlasnik i da je sve zaradio jer je nogometni sudac.

Juričan se osvrnuo i na sve afere u kojima sude Milanu Bandiću.

'Biraš poslušnike kratke pameti'

- O tvojim vizijama te udruženom djelovanju tebe i tvojih pajdi raspravlja se na Županijskom sudu u Zagrebu u procesima: Agram, Bundekfest, Čistoća, Krašograd/Grokomp, GUP, Nadstrešnice, Prljavi policajci, Pročistač, Robert Ljutić, Struja, Štandovi, Vrtić... Iako svjedoci gube pamćenje čim se približe zgradi Suda, svima redom im se, baš kao i tebi, loše piše.

Samo u slučaju Nadstrešnice pajde su falsificirale dokumente za svaku od 350 nadstrešnica, ali su previdjeli da su originali ostali u projektnom uredu vanjske tvrtke. Stalno biraš poslušnike kratke pameti i to ti se obija o glavu, moj Gradonačelniče - navodi Juričan dio procesa u kojem je preko 50 Bandićevih suradnika.

Podsjetio je i kako je Bandić došao na vlast prvi put s ostavakama dva zastupnika, pa kako je vozio pijan, a zatim su njegovi najbliži suradnici Slobodan Ljubičić Kikaš i Jelena Pavičić svjedočili da nije pio ništa. Osvrće se Juričan i na utrošenu milijardu kuna za kupnje zemljišta Zagrepčanke, Gredelja, PIK Sljemena u zadnjih 15 godina.

- To su i danas ofucana skladišta kojih si ti kralj. Gradio bi zagrebački Manhattan, a nisi u 15 godina uspio dalje od tih skladišta, e moj Gradonačelniče - napisao je Juričan.

Do zaključenja ovog broja Milan Bandić nije reagirao na navode. Cijelo pismo pročitajte ovdje.

Sve ljubavne poruke Darija Juričana za dragog Milana

Znam te već duže vrijeme, Gradonačelniče, godinama pratim tvoj promišljeni rad, tvoje majstorije. Upoznali smo se kad si se onomad znojio na Županijskom sudu u Zagrebu. Neka mi bude oprošteno, ja ću ti se, Gradonačelniče, obraćati s ‘ti’.