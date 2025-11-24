Obavijesti

Bali naredio rušenje spornog staklenog dizala na litici

Guverner Balija naredio je rušenje djelomično izgrađenog staklenog dizala na jednoj od najpoznatijih obalnih litica otoka, nakon tjedana javnog negodovanja i otkrića višestrukih kršenja propisa o zaštiti okoliša i gradnji

Guverner I Wayan Koster u nedjelju je objavio da se 180 metara visoka građevina na susjednom otoku Nusa Penida mora ukloniti u roku od šest mjeseci nakon što su vlasti krajem listopada zaustavile radove zbog nedostatka dozvola i sumnje na kršenje propisa o planiranju. Oko 70 posto projekta već je bilo dovršeno.

Dizalo je osmišljeno za prijevoz turista do vidikovca "T-Rex litica" na plaži Kelingking, gdje litice nalikuju glavi dinosaura. Cilj mu je bio ponuditi sigurniju alternativu strmoj stazi, na kojoj se posjetitelji često ozlijede. No, bijeli čelični okvir izazvao je žestoke kritike, a mnogi su tvrdili da kvari poznati krajolik.

Koster je rekao da je potez dio šireg napora za zaštitu prirode, kulture i društvenih vrijednosti Balija, odbacujući tvrdnje da je odluka neprijateljski nastrojena prema ulaganjima. Investitor, PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development, morat će vratiti područje u prvobitno stanje u roku od tri mjeseca nakon uklanjanja.

Baliju su potrebna ulaganja, ali ona se moraju provoditi s integritetom i odgovornošću, rekao je Koster, dodajući da bi razvoj trebao zaštititi Bali, a ne iskorištavati ga. Otok se dugo bori s pritiscima masovnog turizma.

